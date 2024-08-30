13 довгоочікуваних ігор на ПК, які вийдуть у вересні 2024 року

Вересень 2024 обіцяє бути насиченим місяцем для всіх любителів комп'ютерних ігор. Розробники готують до випуску одразу 13 довгоочікуваних проектів, які вже привернули увагу геймерів у всьому світі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GG.deals , який надає найкращі пропозиції на ігри та інші цифрові продукти для ПК.

Harry Potter: Quidditch Champions

Дата виходу: 3 вересня

Список релізів ПК-ігор у вересні починається з наймагічнішої спортивної гри на ринку. Часи змінилися, і поттеромани нарешті зможуть повністю насолодитися динамічними маневрами на мітлі та гонитвами за золотим снітчем.

Harry Potter: Quidditch Champions дозволяє своїм гравцям вибирати різні позиції (переслідувач, ловець, зберігач або загонщик), відточувати свої навички в одиночному режимі або брати участь в багатокористувацьких і онлайн-кооперативних режимах.

Harry Potter: Quidditch Champions (фото: GG.deals)

The Casting of Frank Stone

Дата виходу: 3 вересня

Supermassive Games повертається зі своїм останнім хорором. Розробник, що стоїть за Until Dawn та серією Dark Pictures, дотримується своєї перевіреної формули створення видатних трилерів, де рішення гравця визначають, хто живе, а хто вмирає.

Однак цього разу дія відбувається у всесвіті Dead by Daylight. Чи виживе наступна група молодих людей під час своєї поїздки до Сідар-Хіллса, що мучить жахливе минуле?

The Casting of Frank Stone (фото: GG.deals)

Age of Mythology: Retold

Дата виходу: 4 вересня

Age of Mythology: Retold - це ремейк класичної стратегії 2002 року з акцентом на оновлення графіки, моделей та спецефектів. За винятком кількох незначних змін в ігровому процесі, ветерани AoM відчують себе як удома.

Крім того, ви зможете грати в Age of Mythology: Retold на PC Game Pass.

Age of Mythology: Retold (фото: GG.deals)

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Дата виходу: 9 вересня

У Warhammer 40,000: Space Marine 2 на вас чекають орди жахів, які потрібно знищити, граючи за титульних суперсолдатів, роздаючи свою власну форму радикальної галактичної справедливості полчищам інопланетних істот, потойбічних демонів і зрадників Імперіуму.

Приготуйтеся випробувати цю епічну війну в одиночному, кооперативному та змагальному багатокористувацьких режимах - де ви можете налаштувати і покращити шість унікальних класів космічних десантників.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (фото: GG.deals)

Satisfactory 1.0

Дата виходу: 10 вересня

Наступний місяць принесе довгоочікуваний повний реліз, можливо, кращої гри про автоматизацію та будівництво на Steam - Satisfactory 1.0.

Розробники Coffee Stain представили безліч нових функцій та покращень з моменту початкового запуску гри в ранньому доступі ще у 2019 році.

Цей реліз обіцяє стати найзначнішим оновленням на сьогоднішній день, оскільки розробники додають, пересувають та змінюють рідкість ресурсних вузлів по всій карті.

Крім того, було проведено величезну роботу з перебалансування деяких систем та внесено безліч покращень якості життя, що пропонують нові можливості для дослідження - навіть для давніх гравців.

Satisfactory 1.0 (фото: GG.deals)

FINAL FANTASY XVI на PC

Дата виходу: 17 вересня

Після того, як пройшла вічність спекуляцій та інтриг, відбувся запуск Final Fantasy XVI у Steam та EGS.

FFXVI - це епічна фентезійна історія, що відбувається у Валістеї, царстві, де поширення Блайта загрожує тендітному світу, а могутні звірі, відомі як Елкони, вирішують долю цієї землі.

Ви візьмете на себе роль Кліва Росфілда, Першого Щита Розарії, що присягнув захищати свого молодшого брата і незабаром втягнутого у велику трагедію, викликану Темним Елконом Іфритом.

FINAL FANTASY XVI на PC (фото: GG.deals)

THE PLUCKY SQUIRE

Дата виходу: 17 вересня

Джот та його друзі - це група доброзичливих персонажів, які виявляють, що за межами сторінок їхньої книги казок є тривимірна країна. Коли підлий чарівник Хамграмп дізнається, що він лиходій їхньої спільної історії, він вирішує викинути Джота зі сторінок у світ пригод.

Разом зі своєю веселою групою героїв Джот вирушає у захоплюючу пригоду, щоб урятувати королівство і раз і назавжди перемогти сили зла.

Унікальний та барвистий дизайн рівнів Plucky Squire дозволяє вам переміщатися між 2D та 3D світами, вирішувати головоломки та проходити безліч дивовижних та чудових міні-ігор, стаючи героєм своєї історії!

THE PLUCKY SQUIRE (фото: GG.deals)

God of War Ragnarök on PC

Дата виходу: 19 вересня

Сіквел God of War продовжує подорож Кратоса та Атрея, коли вони вирушають у кожне з Дев'яти царств у пошуках відповідей, поки сили Одіна готуються до битви, яка знищить світ.

Відкрийте для себе міфічні краєвиди, зустріньте міфічних норвезьких богів та монстрів. Насолоджуйтесь усім цим із розблокованою частотою кадрів, 3D просторовим звуком та іншими оновленнями, спеціально розробленими для забезпечення виняткового досвіду на ПК.

God of War Ragnarök on PC (фото: GG.deals)

Dead Rising Deluxe Remaster

Дата виходу: 19 вересня

Всіми улюблений фотожурналіст, мисливець на зомбі, Френк Вест повернувся і прокладає собі шлях через чудову криваву версію Dead Rising Deluxe Remaster.

Відроджена за допомогою RE ENGINE від Capcom, DR DR обіцяє стати остаточним ремайстром класики 2006 року, яка заслужила своє місце серед найбільших творів жанру завдяки своєму захоплюючому екшену, неймовірним боям, божевільним костюмам, величезному вибору зброї і забавному сюжету.

Dead Rising Deluxe Remaster (фото: GG.deals)

Frostpunk 2 (вийде в Game Pass для ПК)

Дата виходу: 20 вересня

Frostpunk 2 - продовження стратегічної гри на виживання 2018 року, в якій вам належить підтримувати життя суспільства у повністю замороженому світі.

Цього разу ви будете глибше вкинуті в постапокаліптичну прірву. Постійні виклики та соціальні дилеми перевірять ваші судження, поки різні фракції борються за вірність та владу.

На чиєму боці ви будете як керівник цього молодого міста? І який шлях ви оберете, щоб уберегти останні залишки цивілізації від краху в крижаному забутті?

Frostpunk 2 (фото: GG.deals)

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Дата виходу: 24 вересня

Epic Mickey: Rebrushed - це чудовий ремейк улюбленої класичної пригодницької гри 2010 року, яка залишається вірною оригіналу, але при цьому пропонує всі графічні та ігрові покращення, які можна очікувати від сучасної гри.

Озброївшись чарівним пензлем, ви відправитеся з Міккі в сміливу та творчо збагачувальну подорож у світ Пустоші! У цьому любовно відтвореному 3D-платформері вам доведеться розфарбувати свій шлях і подолати безліч випробувань на рівнях, натхненних знайомими казками Діснея.

Disney Epic Mickey: Rebrushed (фото: GG.deals)

Shadows of Doubt 1.0

Дата виходу: 26 вересня

Shadows of Doubt - це захоплюючий досвід розкриття злочинів, в якому ви стаєте приватним детективом, який спеціалізується на справах про серійних вбивць.

Досліджуйте повністю змодельовані міста та зустрічайтеся з численними жителями, у кожного з яких є своя особистість - ім'я, робота, квартира та повсякденна рутина.

У вашому розпорядженні буде безліч гаджетів для виявлення доказів, розслідування та допиту підозрюваних. Ви можете підійти до кожної справи так, як вважаєте за потрібне: сканувати відбитки пальців, перевіряти камери відеоспостереження, читати особисті електронні листи, переглядати журнали викликів, підкуповувати громадян, розкривати замки, виламувати двері і навіть саботувати системи безпеки!

Shadows of Doubt 1.0 (фото: GG.deals)

EA SPORTS FC 25

Дата виходу: 27 вересня

Гра приносить із собою безліч цікавих нових розробок, які не лише поглиблюють реалізм, а й роблять її найфутбольнішою грою EA на сьогоднішній день.

У грі є абсолютно новий режим 5v5, який дозволяє групам з чотирьох людей об'єднатися і вийти на поле разом, плюс керований комп'ютером воротар. Ідеально, якщо ви маєте невелику групу друзів, які можуть регулярно збиратися разом онлайн.

Shadows of Doubt 1.0 (фото: GG.deals)