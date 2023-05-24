UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від вина, ягід і макіяжу: як вивести складні плями натуральними засобами

Як народними методами вивести складні плями (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Навіть плями від вина чи червоних ягід можна ввести без застосування побутової хімії. Чудовими помічниками є деякі натуральні засоби. При цьому важливо врахувати, який тип забруднення і матеріал одягу.

Як вивести плями за допомогою натуральних засобів, розповіла екоактивістка Анастасія Цибуляк на своїй сторінці в Instagram.

Натуральне рішення для плям

"Ці поради на основі натуральних продуктів допоможуть вам вивести найпоширеніші плями без зайвих клопотів, адже вони засновані на натуральних засобах", - пише Анастасія.

Вона наголошує на декількох важливих факторах.

"Важливо не використовувати будь-який засіб для всіх типів тканин. Деякі засоби можуть пошкодити волокна, змінити колір, спричинити появу плям або навіть зробити тканину непридатною для використання", - пояснює жінка.

Тому важливо враховувати характер тканини, перш ніж вибрати відповідний засіб для чищення. Наприклад, перкарбонат натрію є потужним відбілювачем і рекомендується лише для білого, не делікатного одягу.

Чим вивести різноманітні плями

Використовуйте наступні засоби для виведення різних типів забруднення:

  • плями від вина - перкарбонат солі і глина (Terre de Sommieres);
  • плями крові - гаряче молоко або рослинний гліцерин;
  • шоколад - марсельське мило або рослинний гліцерин;
  • червоні плоди - гліцерин або піна для гоління;
  • мейкап - сода і лимонний сік;
  • чорнило - оцет і сода;
  • масло - глина (Terre de Sommieres);
  • мул - марсельське мило або біокарбонат.

Terre de Sommieres - це спеціальна глина, що дуже добре поглинає воду. Цей природний засіб для виведення плям складається з порошкоподібної глини, яка часто має колір охри (навіть якщо є різні відтінки: від білого до фіолетового, від світло-коричневого до зеленого).

Як вивести різного типу плями на бавовняному одязі (фото: Instagram/Econastya)

Раніше ми розповідали про те, через які помилки під час прання одяг стає жорстким.

Читайте також про те, чим не можна мити дерев'яну підлогу, аби не пошкодити її.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхакипорадиплямистирка