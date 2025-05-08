Від тоналки до помади: як легко позбавити одяг від плям макіяжу

Сучасна декоративна косметика створена так, щоб триматися на обличчі якнайдовше - стійкі формули, водостійкі текстури та насичені пігменти. Але така надійність грає злий жарт, коли макіяж потрапляє на одяг.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує кілька ефективних домашніх способів, які допоможуть прибрати плями від косметики і не зіпсувати улюблені речі.

Як відіпрати тональний крем з одягу

Звичайні пральні порошки часто не справляються з тональною основою, адже вона містить не лише пігмент, а й олії з воском, які міцно закріплюються в тканині. Врятувати ситуацію може звичайна рідина для миття посуду.

Замочіть забруднену ділянку в прохолодній воді.

Капніть кілька крапель засобу прямо на пляму та залиште на кілька хвилин.

Акуратно потріть тканину пальцями або м’якою зубною щіткою, щоби витягти жир. Для ніжних тканин краще скористатися зворотним боком ложки.

Прикладіть до плями паперовий рушник і легко притисніть. Терти заборонено!

Промийте під проточною водою - і при потребі повторіть процедуру.

Тональний крем на водній основі змивається легше - спробуйте піну для гоління. Нанесіть її на пляму, залиште на 3-5 хвилин, а потім потріть безворсовою тканиною. Якщо результат незадовільний, повторіть, використовуючи більше засобу.

Інший універсальний варіант - медичний спирт. Змочіть ним ватний диск і промокніть пляму. Потім виперіть річ у звичайному режимі - ефект вас здивує.

Як відіпрати туш з одягу

Туш для вій також містить жири, тому її можна знешкодити тим же миючим засобом для посуду.

Нанесіть краплю засобу на забруднення та акуратно втирайте пальцями або м’якою зубною щіткою.

Залиште тканину на 10-15 хвилин.

Потім виперіть у машинці на максимально допустимій для виробу температурі.

Результат вас порадує - ніяких слідів.

Інший варіант - вологі серветки для зняття макіяжу, особливо ті, що розчиняють водостійку туш. Але важливо обробляти пляму з вивороту. Коли серветка перестане бруднитися, можна кидати річ у прання.

Макіяж часто стає причиною плям на одязі (фото: pexels.com)

Як відіпрати губну помаду з одягу

Помада - ще один "хитрий" ворог одягу. Ось кілька дієвих способів її знищити:

Харчова сода + лимонний сік. Змішайте до пастоподібної консистенції, нанесіть на пляму, зачекайте пів години, промийте водою й виперіть. Лимон відбілює, сода м’яко відлущує - разом творять чудеса.

Піна для гоління. Нанесіть, зачекайте кілька хвилин, змийте. Проста, швидка і ефективна альтернатива дорогим засобам.

Білий оцет. Розведіть дистильований оцет водою у пропорції 1:2, нанесіть на пляму, зачекайте 5 хвилин, промийте. Потім виперіть - результат вас здивує.

Антисептик для рук. Якщо він не містить барвників, сміливо лийте на пляму. Спирт чудово розчиняє жир - зачекайте кілька хвилин і промийте водою.