Від Тома Круза до Віктора Павліка: зірки, які були в сектах або досі звідти не вибралися

Віктор Павлік

У ЗМІ не раз згадувалися зв'язки Віктора Павліка з різноманітними сектами.

Зокрема, у 1990-х роках артист вступив у релігійну групу під назвою "Посольство боже", яка була пов'язана з нігерійським місіонером Сандеєм Аделаджі.

Пізніше Аделаджі зіткнувся зі звинуваченнями в заклику своїх послідовників передавати своє майно і фінанси компанії King's Capital, керованої Робертом Флетчером.

Слідом за періодом у "Посольстві божому" співак вступив у церковну спільноту "Свята святиня" і визнав пастора Софію своєю "духовною матір'ю".

Багато що об'єднує Віктора Павліка та організацію "Возрождение" під керівництвом Володимира Мунтяна.

У 2022 році вони поєднували свої таланти у створенні спільної російськомовної композиції та відеокліпу під назвою "Я схожу с ума".

Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Андрій Несмачний

У 2009 році колишній захисник київського "Динамо" та збірної України рішуче відмовився від участі в матчах за українську збірну, зосереджуючись на важливих аспектах свого сімейного життя та духовному розвитку.

Зазначимо, що Несмачний сповідує переконання свідків Єгови, і саме через цю віру він відмовився у свій час виконувати низку звичних символічних жестів, як-от тримання руки на серці під час виконання гімну.

"Наша віра забороняє нам перетворювати будь-кого на ідола, а тим більше схилятися перед прапором, гімном або прикладати руку до серця. Вся честь і слава належать Богу, Єгові", - говорив в одному зі своїх інтерв’ю спортсмен.

Не дивлячись на хороші пропозиції зарубіжних клубів, він залишив професійний спорт.

"Я зрозумів, що світ сатани використав мене, вичавив як лимон, забрав молодість, силу і запропонував натомість фальшиві ілюзії успіху... Тільки зараз, служачи Єгові, я відчуваю справжнє щастя", - зізнавався Несмачний.

Андрій Несмачний (фото: скріншот з YouTube-канала jwfactsrus)

Том Круз

Про актора ходять легенди через його захоплення саєнтологією.

На початку 1990-х років Том Круз приєднався до цього релігійного вчення, разом із першою дружиною Мімі Роджерс.

Навіть після розлучення з нею, актор залишився відданим цій вірі.

Значимість думки соратників у релігії настільки велика для Круза, що це стало причиною розриву його стосунків з Кеті Холмс, яка не поділяла його захоплення, і припинення спілкування з його дочкою Сурі.

Том Круз (фото: instagram.com/tomcruise)

Мішель Пфайффер

Ще в юному віці ця акторка вирушила до Голлівуду, прагнучи завоювати світ кіно.

Зовсім випадково вона опинилася під впливом двох сектантів, які здавалися їй щиро налаштованими допомогти в її кар'єрі.

Вона зуміла розпізнати неправильну обстановку завдяки допомозі Пітера Хортона, який спочатку взяв її під свою опіку, а потім став її чоловіком.

Мішель Пфайффер (фото: instagram.com/michellepfeifferofficial)

Хоакін Фенікс

Батьки Хоакіна Фенікса були членами релігійної секти під назвою "Діти Бога" і постійно мігрували з місця в місце, активно проповідуючи і намагаючись переконати жителів Південної Америки приєднатися до їхнього віросповідання.

Однак зрештою вони усвідомили свої помилки і вирішили почати нормальне життя: вони знайшли роботу і відправили дітей до школи.

Завдяки матері, яка працювала на телебаченні, Хоакін отримав можливість знятися у своїх перших рекламних ролях і серіалах.

Хоакін Фенікс (фото: instagram.com/joaquinphoenixv)

Роуз Макгоуен

Ще однією відомою особистітстю, яка виросла у секті "Діти Бога", була Роуз Макговен.

У цій громаді, нарівні з іншими послідовниками, вона прожила дев'ять років свого життя, протягом яких була повністю ізольована від зовнішнього світу.

Акторка розповідала, що в них не було доступу ні до газет, ні до телевізора, оскільки, щоб люди залишалися слухняними, їх слід було тримати в невіданні.

Батьки зірки вирішили покинути секту тільки після того, як стало відомо, що керівництво громади підтримувало інтимні стосунки з неповнолітніми.

Роуз Макгоуен (фото: instagram.com/rosemcgowan)

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер провела своє дитинство на фермі в Каліфорнії, де вона та її сім'я були частиною "Райдужної сімейної комуни".

Учасникам цієї громади було заборонено використовувати електроенергію, слухати радіо, музику і дивитися телевізор.

Оскільки багато сучасних зручностей були заборонені, Вайнона багато читала.

Коли вона вирішила стати актрисою, їй довелося покинути свій дім, оскільки вона побоювалася несхвалення з боку батьків та інших членів громади.

Вайнона Райдер (фото: instagram.com/winonaryderofficial)