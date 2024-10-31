Від страху захолоне кров. 5 фільмів про злих ляльок, які ожили і їх вже не зупинити

Якщо ви шукаєте цікавий фільм на Хелловін або ж просто хочете знайти дійсно моторошний трилер - зверніть увагу на стрічки про ляльок. Такі історії можуть неабияк полоскотати нерви.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 трилерів на вечір, які дійсно можуть налякати.
Історія розповість про ляльку, яку наділено ШІ. Вона має допомагати, але замість радості та користі принесе чимало шкоди. Фільм дуже моторошний та може змусити замислитися про те, чи можна довіряти істотам, якими керує штучний інтелект.
Сюжет починається з того, що дівчина, яка хоче кардинально змінити своє життя, вирушає в іншу країну та хоче працювати нянею. Але виявляється, що їй доручать піклуватися не про справжню дитину, а про ляльку. І потім дівчина зрозуміє, що вона потрапила у дуже дивний та моторошний будинок.
А цей фільм розповість про ляльку, в якій живе душа дитини. Звісно, люди, які приносять її до себе додому, про це не знають. Сюжет дуже несподіваний, а моментів, коли холоне кров, у стрічці дійсно чимало.
Мало хто не чув про цю ляльку. Але якщо ви ще не бачили фільм - обов'язково зверніть на нього увагу, особливо якщо ви любите динамічні й цікаві слешери. Лялька, яка спочатку лише лякає своєю присутністю, доведе, що не всі страхи бувають надуманими.
А в цьому фільмі йдеться про ляльок черемовця. Чоловік, чия дружина отримує в подарунок одну з таких іграшок, випадково розкриває дуже моторошну історію. Події, які розгортатимуться далі, вас вразять.
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