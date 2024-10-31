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От страха стынет кровь. 5 фильмов об оживших злых куклах, которых уже не остановить

Фильмы, от которых становится страшно (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете интересный фильм на Хэллоуин или же просто хотите найти действительно жуткий триллер - обратите внимание на ленты о куклах. Такие истории могут изрядно пощекотать нервы.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 триллеров на вечер, которые действительно могут напугать.

"М3ГАН"

История расскажет о кукле, которая наделена ИИ. Она должна помогать, но вместо радости и пользы принесет немало вреда. Фильм очень жуткий и может заставить задуматься о том, можно ли доверять существам, которым руководит искусственный интеллект.

 

"Кукла" (Мальчик)

Сюжет начинается с того, что девушка, желающая кардинально изменить свою жизнь, отправляется в другую страну и хочет работать няней. Но оказывается, что ей поручат заботиться не о настоящем ребенке, а о кукле. И потом девушка поймет, что она попала в очень странный и жуткий дом.

 

"Анабель"

А этот фильм расскажет о кукле, в которой живет душа ребенка. Конечно, люди, которые приносят ее домой, об этом не знают. Сюжет очень неожиданный, а моментов, когда стынет кровь, в ленте действительно немало.

 

"Проклятие Чаки"

Мало кто не слышал об этой кукле. Но если вы еще не видели фильм - обязательно обратите на него внимание, особенно если вы любите динамичные и интересные слешеры. Кукла, изначально пугающая своим присутствием, докажет, что не все страхи бывают надуманными.


"Мертвая тишина"

А в этом фильме речь идет о куклах чревовещателя. Мужчина, чья жена получает в подарок одну из таких игрушек, случайно раскрывает очень жуткую историю. События, которые будут разворачиваться дальше, вас поразят.

 

Напомним, ранее мы называли 8 фильмов, которые помогут лучше понять мужчин.

Кроме этого, недавно появилась подборка, в которую вошли новые и интересные фильмы, которые достойны вашего внимания.

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