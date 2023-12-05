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Від штрафу не втечеш. Адкокат розповів про хитрість з новим способом вручення повісток

Адвокат розказав про новий спосіб вручення повісток (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вже стало відомо про випадки, коли чоловіка зупиняють поліцейські, перевіряють по базі "АРМОР", повідомляють, що він у розшуці за ухилення від мобілізації та викликають ТЦК. Ті прибувають з повісткою та готовим протоколом за ст. 210-1 КУпАП, в якому вже зазначено, що такий-то громадянин такого-то числа не прибув до ТЦК, чим вчинив адміністративне правопорушення.

Що може бути у такому випадку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео адвоката Романа Сімутіна.

В чому хитрість нового способу роздачі повісток

Після прибуття ТЦК людину ознайомлюють зі змістом протоколу, дають на підпис та вручають наступну повістку на іншу дату.

За словами правозахисника, підписавшись у протоколі ви вже юридично визнали отримання повістки першого разу, хоч, може, і не отримували її, чим практично звели нанівець шанси довести у суді той факт, що вам її не вручали.

Що означає протокол

Це фіксація факту вчинення порушення, така собі умовно підозра, тільки в адміністративному процесі. Після складання протоколу формується адміністративна справа та передається на розгляд суду, де приймається рішення про вину чи невинуватість особи, яка притягується до відповідальності.

"В юриспруденції є принцип змагальності, за яким кожна зі сторін має однакові права та обов’язки, але на органи влади ще й покладений обов’язок довести правомірність своїх дій та вину особи, яка притягується. Тобто суд- це такий собі гарант неупередженості та об’єктивності до кожної зі сторін", - зазначив Сімутін.

Саме тому протоколи, які складаються поліцією, розглядаються судами. Але в КУпАП є певні винятки - для ТЦК.

"Уявіть: підлеглі начальника ТЦК склали протокол, сформували справу та передали її на розгляд. Кому? Ніколи не здогадаєтеся: начальнику ТЦК! А яке ж він прийме рішення? А яке підлеглі напишуть, таке і прийме, якщо, звісно, не дасть іншу вказівку. То чи можна назвати начальника ТЦК неупередженим та об’єктивним? Саме тому в результаті й маємо постанови, які клепають направо й наліво", - розказав Роман.

"Чому клепають? А тому, що постанови виносяться зі стелі. Справу починають формувати лише тоді, коли хтось вирішить оскаржити постанову до суду й моя практика це доводить", - резюмував він.

Який з цього висновок

Сімутін зазначає, що не варто підписувати подібні протоколи та виконувати незаконні розпорядження поліції чи ТЦК, бо "це лише пародія законності, а ваші підписи та пояснення нададуть цьому процесу легітимності".

Він радить у кожному випадку фіксувати незаконне затримання та викликати 102 до чи після інциденту.

 

Раніше ми писали, хто зараз має право розшукувати ухилянтів в Україні.

Читайте також, що в Україні почали по-новому роздавати повістки.

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