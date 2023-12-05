От штрафа не уйдешь. Адкокат рассказал о хитрости с новым способом вручения повесток

В чем хитрость нового способа раздачи повесток

По прибытии ТЦК человека знакомят с содержанием протокола, дают на подпись и вручают следующую повестку на другую дату.

По словам правозащитника, подписавшись в протоколе, вы уже юридически признали получение повестки в первый раз, хотя, может, и не получали ее, чем практически свели на нет шансы доказать в суде тот факт, что вам ее не вручали.

Что означает протокол

Это фиксация факта совершения нарушения, этакое условно подозрение, только в административном процессе. После составления протокола формируется административное дело и передается на рассмотрение суда, где принимается решение о вине или невиновности лица, привлекаемого к ответственности.

"В юриспруденции есть принцип состязательности, по которому каждая из сторон имеет одинаковые права и обязанности, но на органы власти еще и возложена обязанность доказать правомерность своих действий и вину привлекаемого лица. То есть суд - это некий гарант беспристрастности и объективности к каждой из сторон", - отметил Симутин.

Именно поэтому протоколы, составляемые полицией, рассматриваются судами. Но у КУоАП есть определенные исключения - для ТЦК.

"Представьте: подчиненные начальника ТЦК составили протокол, сформировали дело и передали его на рассмотрение. Кому? Никогда не догадаетесь: начальнику ТЦК! А какое же он примет решение? А какое подчиненные напишут, такое и примет, если, конечно, не даст другое указание. То можно ли назвать начальника ТЦК беспристрастным и объективным? Именно поэтому в результате имеем постановления, которые клепают направо и налево", - рассказал Роман.

"Почему клепают? А потому, что постановления выносятся с потолка. Дело начинают формировать только тогда, когда кто-то решит обжаловать постановление в суд и моя практика это доказывает", - резюмировал он.

Какой из этого вывод

Симутин отмечает, что не следует подписывать подобные протоколы и выполнять незаконные распоряжения полиции или ТЦК, потому что "это только пародия законности, а ваши подписи и объяснения придадут этому процессу легитимности".

Он советует в каждом случае фиксировать незаконное задержание и вызвать 102 до или после инцидента.