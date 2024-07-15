Від шоколадних яєць до 100 газет: що просять українські зірки у своїх райдерах

Знаменитості можуть бути вельми вибагливими. Щоб відома людина погодилася на гастролі, необхідно створити для неї комфортні та відповідні умови. Перелік вимог такої зірки називається райдером, і в ньому може бути вказано що завгодно.
Що ж обов'язково має бути у гримерках українських селебріті з нашого списку - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
У райдер співака Monatik, який нещодавно потрапив у скандал через виступ на розкішному весіллі українців в Італії, входить лише одна незвична вимога - шоколадні яйця "Kinder". Ця забаганка у нього ще з 2015 року.
Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)
54-річна виконавиця Ірина Білик стверджує, що саме завдяки їй в українському шоу-бізнесі з'явилося поняття "райдер".
Спочатку запити зірки були скромними - хліб, варена ковбаса, сир і лимонад. Згодом до списку додався коньяк, але його швидко виключили через шкідливий вплив на голосові зв'язки.
У 2013 році Ірина вирішила змінити гастрономічні уподобання, додавши сало і солоні огірки для задоволення своїх глядачів на концертах.
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Оля Полякова вирішила одного разу перевірити організаторів на уважність, включивши до свого райдеру трійку білих коней і салат із дубового листя для кози.
Однак насправді їй достатньо французької мінеральної води, елітного шампанського та дзеркал на повний зріст.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Андрій Данилко, відомий своїм образом Вєрки Сердючки, прославився тим, що одного разу включив у свій райдер 100 газет. Вони використовувалися для створення конфетті на виступах, надаючи шоу "феєричних" спецефектів.
Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Співачка Настя Каменських, яка активно просуває свою кар'єру за кордоном, має райдер на п'ять сторінок. Серед основних вимог - місце в бізнес-класі на літаку, окремі автобуси для команди та проживання в п'ятизірковому готелі.
В її гримерці мають бути мінеральна вода, певні види алкогольних напоїв, дзеркало, мигдальне молоко, горіхи, свіжі овочі та фрукти, м'ясна нарізка, махрові рушники та відпарювач.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamensku)
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: інформаційне агентство Конкурент, ТЕТ, видання Телеграф.