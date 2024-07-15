Від шоколадних яєць до 100 газет: що просять українські зірки у своїх райдерах

Дмитро Монатік

У райдер співака Monatik, який нещодавно потрапив у скандал через виступ на розкішному весіллі українців в Італії, входить лише одна незвична вимога - шоколадні яйця "Kinder". Ця забаганка у нього ще з 2015 року.

Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Ірина Білик

54-річна виконавиця Ірина Білик стверджує, що саме завдяки їй в українському шоу-бізнесі з'явилося поняття "райдер".

Спочатку запити зірки були скромними - хліб, варена ковбаса, сир і лимонад. Згодом до списку додався коньяк, але його швидко виключили через шкідливий вплив на голосові зв'язки.

У 2013 році Ірина вирішила змінити гастрономічні уподобання, додавши сало і солоні огірки для задоволення своїх глядачів на концертах.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Оля Полякова

Оля Полякова вирішила одного разу перевірити організаторів на уважність, включивши до свого райдеру трійку білих коней і салат із дубового листя для кози.

Однак насправді їй достатньо французької мінеральної води, елітного шампанського та дзеркал на повний зріст.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вєрка Сердючка

Андрій Данилко, відомий своїм образом Вєрки Сердючки, прославився тим, що одного разу включив у свій райдер 100 газет. Вони використовувалися для створення конфетті на виступах, надаючи шоу "феєричних" спецефектів.

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Настя Каменських

Співачка Настя Каменських, яка активно просуває свою кар'єру за кордоном, має райдер на п'ять сторінок. Серед основних вимог - місце в бізнес-класі на літаку, окремі автобуси для команди та проживання в п'ятизірковому готелі.

В її гримерці мають бути мінеральна вода, певні види алкогольних напоїв, дзеркало, мигдальне молоко, горіхи, свіжі овочі та фрукти, м'ясна нарізка, махрові рушники та відпарювач.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamensku)