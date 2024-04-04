Від шиферу до штукатурок. Чим небезпечні азбестові відходи і як їх утилізувати під час війни

Використання азбесту та відмова від нього

Азбест широко використовувався в Європі у 60-70-х роках минулого століття в будівельному секторі та промисловості:

в автомобільному виробництві

для протипожежного захисту

для теплоізоляції

для звукоізоляції

при виготовленні труб

для укріплень стель, підлоги чи покрівлі

в оздоблювальних матеріалах

у складі побутового господарського начиння тощо

В цілому перелік товарів із вмістом хризотил-азбесту включав близько 3000 найменувань.

Водночас найширше хризотил-азбест використовувався під час виготовлення шиферу, яким в Україні донедавна покривали дахи будинків чи робили з нього паркани й господарські споруди.

У 1972 році, усвідомивши шкоду від азбесту, Данія першою в Європі відмовилась від його використання. Станом на 2000 рік заборона на азбест діяла вже у 35 країнах, а у 2013 році - часткова або повна заборона азбесту була введена у 67 країнах світу.

Натомість спеціалісти почали використовувати альтернативи й замінники, які ані міцністю, ані іншими характеристиками не поступаються виробам з азбесту й не становлять небезпеки для здоров'я людей.

В Україні ж азбестовмісні вироби застосовували у будівництві ще донедавна.

На зміну шиферу "прийшла" металочерепиця та інші матеріали (ілюстрація: freepik.com)

Чим саме небезпечний азбест

За словами експертів, цей матеріал є канцерогенним - суттєво підвищує ризики виникнення злоякісних новоутворень (ракових пухлин).

При цьому шкідливі не самі вироби з азбесту, а дрібні уламки та пил, який утворюється при його руйнуванні.

Коли волокна азбесту руйнуються - наносять шкоду людям, які вдихають дрібні голчасті часточки.

Саме тому будь-які роботи з азбестовмісними виробами та матеріалами проводяться із застосуванням:

захисного одягу

спеціального захисту для органів дихання

Процес утилізації азбестовмісних відходів

Згідно з європейськими практиками, для азбестовмісних відходів має існувати окрема процедура захоронення.

В ідеалі йдеться про окремі полігони, або ж спеціально відведені на них ділянки. Крім того, азбестовмісні відходи мають транспортуватися лише у запакованому вигляді.

Попри це, в Україні їх досі захоронюють на полігонах разом із побутовими відходами, які пересипають шаром ґрунту, щоб уникнути розпилювання дрібних часток.

Вважається, що нині понад 70% дахів житлових і громадських будівель в Україні досі покриті хвилястими азбестоцементними плитами, які на 10-15% складаються з хризотилового азбесту.

У Міндовкілля наголосили, що нині спільно з міжнародними та національними експертами напрацьовують:

правила управління азбестовмісними відходами

правила управління відходами, забрудненими азбестом

карту розміщення таких відходів

плани поводження з ними

правила верифікації, транспортування та захоронення таких відходів

механізми контролю та моніторингу з боку органів влади

Що українцям робити з азбестовмісними відходами

На тлі воєнних дій та регулярних обстрілів українських міст і селищ, велика кількість домогосподарств зазнають руйнувань.

З огляду на це громадянам потрібно знати, як можна утилізувати азбестовмісні відходи максимально безпечно для здоров'я.

Як поводитись з азбестовмісними відходами (скріншот: mepr.gov.ua)

Перш за все важливо максимально зберігати цілісність азбестовмісних залишків.

"Працювати" з ними можна лише у захисній масці, спеціальному одязі, рукавицях та окулярах.

Зібрані відходи необхідно ретельно упакувати - для унеможливлення виділення пилу.

Після цього необхідно звернутися до експертів, які опікуються вивозом подібних відходів - спеціалізованих компаній (їх можна легко знайти у мережі інтернет)

У міністерстві уточнити, що вивезти азбестовмісні відходи можна й самотужки. Для цього радять звернутися до органів місцевого самоврядування - щоб вони допомогли знайти найближче санкціоноване місце для видалення таких відходів.