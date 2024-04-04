От шифера до штукатурок. Чем опасны асбестовые отходы и как их утилизировать во время войны

Все изделия, содержащие асбест, при повреждении или разрушении выделяют опасную для людей пыль. Поскольку наибольшее количество асбеста используется в строительстве, в результате разрушений во время войны в "завалах" оказываются остатки шифера и других опасных отходов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказывает, что известно об использовании асбеста, почему от него начали отказываться в разных странах, а также как происходит процесс утилизации асбестосодержащих отходов в Украине.
Асбест широко использовался в Европе в 60-70-х годах прошлого века в строительном секторе и промышленности:
В целом перечень товаров с содержанием хризотил-асбеста включал около 3000 наименований.
В то же время наиболее широко хризотил-асбест использовался при изготовлении шифера, которым в Украине еще недавно покрывали крыши домов или делали из него заборы и хозяйственные постройки.
В 1972 году, осознав вред от асбеста, Дания первой в Европе отказалась от его использования. По состоянию на 2000 год запрет на асбест действовал уже в 35 странах, а в 2013 году - частичный или полный запрет асбеста был введен в 67 странах мира.
Специалисты стали использовать альтернативы и заменители, которые ни прочностью, ни другими характеристиками не уступают изделиям из асбеста и не представляют опасности для здоровья людей.
В Украине же асбестосодержащие изделия применяли в строительстве еще недавно.
На смену шиферу "пришла" металлочерепица и другие материалы (иллюстрация: freepik.com)
По словам экспертов, этот материал канцерогенный - существенно повышает риски возникновения злокачественных новообразований (раковых опухолей).
При этом вредны не сами изделия из асбеста, а мелкие обломки и пыль, которая образуется при его разрушении.
Когда волокна асбеста разрушаются - наносят вред людям, вдыхающим мелкие игольчатые частицы.
Именно поэтому любые работы с асбестосодержащими изделиями и материалами производятся с применением:
Согласно европейским практикам, для асбестосодержащих отходов должна существовать отдельная процедура захоронения.
В идеале речь идет об отдельных полигонах, или же специально отведенных на них участках. Кроме того, асбестосодержащие отходы должны транспортироваться только в упакованном виде.
Несмотря на это, в Украине их до сих пор захороняют на полигонах вместе с бытовыми отходами, которые пересыпают слоем грунта во избежание распространения мелких частиц.
Считается, что сейчас более 70% крыш жилых и общественных зданий в Украине до сих пор покрыты волнистыми асбестоцементными плитами, которые на 10-15% состоят из хризотилового асбеста.
В Минокружении подчеркнули, что сейчас совместно с международными и национальными экспертами нарабатывают:
На фоне военных действий и регулярных обстрелов украинских городов и поселков, большое количество домохозяйств разрушаются.
Учитывая это, гражданам нужно знать, как можно утилизировать асбестосодержащие отходы максимально безопасно для здоровья.
Как обращаться с асбестосодержащими отходами (скриншот: mepr.gov.ua)
Прежде всего важно максимально сохранять целостность асбестосодержащих остатков.
"Работать" с ними можно только в защитной маске, специальной одежде, перчатках и очках.
Собранные отходы необходимо тщательно упаковать - для предотвращения выделения пыли.
После этого необходимо обратиться к экспертам, которые заботятся о вывозе подобных отходов - специализированным компаниям (их можно легко найти в сети интернет).
В министерстве уточнили, что вывезти асбестосодержащие отходы можно и своими силами. Для этого советуют обратиться в органы местного самоуправления - чтобы они помогли найти ближайшее санкционированное место для удаления таких отходов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине запустят лаборатории, в которых будут проверять строительную продукцию на соответствие стандартам.
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