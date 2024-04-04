От шифера до штукатурок. Чем опасны асбестовые отходы и как их утилизировать во время войны

Использование асбеста и отказ от него

Асбест широко использовался в Европе в 60-70-х годах прошлого века в строительном секторе и промышленности:

в автомобильном производстве

для противопожарной защиты

для теплоизоляции

для звукоизоляции

при изготовлении труб

для укреплений потолков, полов или кровли

в отделочных материалах

в составе бытовой хозяйственной утвари и т.п.

В целом перечень товаров с содержанием хризотил-асбеста включал около 3000 наименований.

В то же время наиболее широко хризотил-асбест использовался при изготовлении шифера, которым в Украине еще недавно покрывали крыши домов или делали из него заборы и хозяйственные постройки.

В 1972 году, осознав вред от асбеста, Дания первой в Европе отказалась от его использования. По состоянию на 2000 год запрет на асбест действовал уже в 35 странах, а в 2013 году - частичный или полный запрет асбеста был введен в 67 странах мира.

Специалисты стали использовать альтернативы и заменители, которые ни прочностью, ни другими характеристиками не уступают изделиям из асбеста и не представляют опасности для здоровья людей.

В Украине же асбестосодержащие изделия применяли в строительстве еще недавно.

На смену шиферу "пришла" металлочерепица и другие материалы (иллюстрация: freepik.com)

Чем именно опасен асбест

По словам экспертов, этот материал канцерогенный - существенно повышает риски возникновения злокачественных новообразований (раковых опухолей).

При этом вредны не сами изделия из асбеста, а мелкие обломки и пыль, которая образуется при его разрушении.

Когда волокна асбеста разрушаются - наносят вред людям, вдыхающим мелкие игольчатые частицы.

Именно поэтому любые работы с асбестосодержащими изделиями и материалами производятся с применением:

защитной одежды

специальной защиты для органов дыхания

Процесс утилизации асбестосодержащих отходов

Согласно европейским практикам, для асбестосодержащих отходов должна существовать отдельная процедура захоронения.

В идеале речь идет об отдельных полигонах, или же специально отведенных на них участках. Кроме того, асбестосодержащие отходы должны транспортироваться только в упакованном виде.

Несмотря на это, в Украине их до сих пор захороняют на полигонах вместе с бытовыми отходами, которые пересыпают слоем грунта во избежание распространения мелких частиц.

Считается, что сейчас более 70% крыш жилых и общественных зданий в Украине до сих пор покрыты волнистыми асбестоцементными плитами, которые на 10-15% состоят из хризотилового асбеста.

В Минокружении подчеркнули, что сейчас совместно с международными и национальными экспертами нарабатывают:

правила управления асбестосодержащими отходами

правила управления отходами, загрязненными асбестом

карту размещения таких отходов

планы обращения с ними

правила верификации, транспортировки и захоронения таких отходов

механизмы контроля и мониторинга со стороны органов власти

Что украинцам делать с асбестосодержащими отходами

На фоне военных действий и регулярных обстрелов украинских городов и поселков, большое количество домохозяйств разрушаются.

Учитывая это, гражданам нужно знать, как можно утилизировать асбестосодержащие отходы максимально безопасно для здоровья.

Как обращаться с асбестосодержащими отходами (скриншот: mepr.gov.ua)

Прежде всего важно максимально сохранять целостность асбестосодержащих остатков.

"Работать" с ними можно только в защитной маске, специальной одежде, перчатках и очках.

Собранные отходы необходимо тщательно упаковать - для предотвращения выделения пыли.

После этого необходимо обратиться к экспертам, которые заботятся о вывозе подобных отходов - специализированным компаниям (их можно легко найти в сети интернет).

В министерстве уточнили, что вывезти асбестосодержащие отходы можно и своими силами. Для этого советуют обратиться в органы местного самоуправления - чтобы они помогли найти ближайшее санкционированное место для удаления таких отходов.