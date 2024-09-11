Від продажу до творчості: 9 ідей, що зробити зі старими книгами

Віддати в бібліотеку

Стара книга, яка збереглася в хорошому стані, може стати в пригоді комусь іншому. Тож можна передати старі книги до місцевої бібліотеки або комісійного магазину. Проте спершу неодмінно дізнайтеся вимоги до книжок в обраних закладах.

Скористатися буккросингом

Подібно до попереднього варіанту, буккросинг допомагає знайти книгам нових власників. Іноді така ініціатива передбачає обмін книгами, іноді - дарування книг, залишивши їх в спеціальному боксі.

Зокрема, бокси для буккросингу можна знайти в Києві, наприклад, в парку імені Тараса Шевченка. Крім цього, на деяких станціях столичного метрополітену ("Арсенальна", "Хрещатик", "Театральна","Золоті ворота", "Політехнічний інститут") встановлені спеціальні полички для обміну книжками.

Продати

Старі книжки все ще можуть знайти нового читача. Крім бібліотек та комісійних магазинів, існують українські спільноти з продажу книжок та навіть сайти.

Розмістіть оголошення відповідно до рекомендацій на обраному сайті, з чіткими фотографіями та детальним описом, щоб книга швидше знайшла власника.

Віддати на переробку

Якщо ваші книги не в найкращому стані, подумайте про їхню переробку. Деякі місцеві програми з переробки, наприклад, "Україна без сміття", приймають книги в м'якій та твердій обкладинці.

Переробка старих книг не лише корисна для планети - зокрема, книгарня "Сенс" разом з вищезгаданою організацією закликають читачів приносити на переробку непотрібні книжки російською. Як зазначено на сайті книгарні, вилучені кошти надсилатимуться благодійному фонду "Гуркіт".

Використати для пап'є-маше

Зі старих книг можна зробити паперові скульптури, перетворивши папір на пап'є-маше. Для цього необхідно розірвати сторінки на невеликі клаптики та замочити їх в розчини води та клею. Щоб отримати однорідну консистенцію маси для створення дрібних деталей, вологий папір радять прокрутити через м'ясорубку.

Зробити кашпо

За допомогою канцелярського ножа виріжте в старій книзі отвір, достатній для невеликої рослини в горщику. За один раз зазвичай можна вирізати лише близько 30 сторінок, тому запасіться терпінням і продовжуйте, поки не зробите отвір, достатньо глибокий для горщика.

Поставте всередину пластиковий контейнер, опустіть в нього рослину, і ви отримаєте кашпо, яке порадує книголюба. Помістіть в кашпо посухостійку рослину, щоб вам не доводилося часто поливати її - наприклад, сукуленти.

Перетворити книгу на таємну скриньку

Книгу можна перетворити на скриньку для зберігання речей - або для упакування подарунка. Виріжте в книзі в твердій обкладинці отвір і перетворіть її на скриньку, де можна сховати запасний ключ, секретну записку або гроші. Спочатку необхідно склеїти сторінки.

Коли клей висохне, відкрийте книгу і за допомогою канцелярського ножа виріжте отвір у склеєних сторінках. Вирізайте шари сторінок, поки не отримаєте отвір потрібної глибини.

Нанесіть на внутрішні боки дірки розчин клею та води. Коли він висохне, наповніть вашу таємну книжкову скриньку речами і поставте її на полицю з іншими книгами.

Зробити закладку з книжкових корінців

Відріжте корінці старих книг у твердій палітурці за допомогою канцелярського ножа. Просвердліть отвір у верхній частині кожної обкладинки і протягніть через нього смужку шкіри або стрічку як акцент. Це гарні подарунки для книголюбів.

Використати як крафт-папір

Старі книги можуть бути матеріалом для цілого жанру ремесла. Перетворіть стару книгу в твердій палітурці на креативний скетчбук, малюючи, розписуючи або створюючи колажі прямо на друкованих сторінках.