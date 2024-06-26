Шкода викидати? Ось, як можна використати старе кухонне приладдя

Іноді деякі речі, навіть якщо вони досить старі і майже зламані, дуже шкода викидати - навіть, якщо це регулярна необхідна заміна кухонного приладдя. Та є варіанти, як використати улюблені речі інакше.

Про те, як можна використати старе кухонне приладдя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lifechaker .

Використати кухонні лопатки для ремонту

Слово "лопатка" використовується для опису різноманітних кухонних інструментів; зазвичай це плаский шматок силікону або гуми з принаймні одним заокругленим краєм, який прикріплений до довгої пласкої ручки.

На кухні лопатку використовують, щоб зішкребти залишки тіста для пирога з миски для змішування або соус з каструлі. Крім цього, таке приладдя дозволяє уникнути грудочок при замішуванні тіста.

Проте, якщо з часом після приготування різноманітних страв лопатка набула стійкого помаранчевого відтінку або почала тріскатися, її не варто використовувати для приготування їжі.

Натомість вона може допомогти при ремонті або малюванні з дитиною - щоб зібрати останні краплі фарби, морилки чи поліуретану з банки.

Зробити дренаж для рослин з друшляків та ситечок

Якщо ваш надійний металевий друшляк або ситечко покрився іржею, спочатку скористайтеся сталевою ватою, щоб зняти якомога більше іржі, а потім використайте його для садівництва.

Багатьом кімнатним рослинам потрібні горщики з дренажем, і ці, в минулому кухонні, "інструменти" ідеально підходять. Вам потрібно буде лише знайти більший зовнішній горщик або кашпо, який підійде до друшляка.

Використати старі чайники та глечики в садівництві

Якщо ви думаєте про те, щоб викинути на смітник керамічний чайник зі сколами чи тріщинами, скляний глечик, або мірний стаканчик - спробуйте використати його для іншого.

Наприклад, якщо посуд ще може тримати воду, використовуйте його для поливу рослин. Те ж саме можна зробити зі злегка іржавим металевим чайником, попередньо обробивши його сталевою ватою, щоб видалити якомога більше іржі.

А якщо ви займаєтеся живописом, глечики і чайники можуть виконати одразу дві функції - бути об'єктом для зображення та тримати воду для миття пензлів.

Використати картоплем'ялку для інших продуктів

За певний час використання, картоплем'ялка, особливо дерев'яна, може стати не такою чистою, а, відповідно, безпечною.

Проте її все ще можна використати для подрібнення горіхів або печи для десертів - якщо продукти знаходяться в плівці або пакеті.

До того ж картоплем'ялка чудово підходить для розбивання грудок у мішках з землею або піском для кімнатних рослин та трамбування ґрунту в вазонах.