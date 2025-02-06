Від павуків до грошей: 9 найнезвичайніших речей, що падали з неба

Павуки

Випадки "дощу" з павуків зафіксовані неодноразово. У 2013 році жителі бразильського міста Санту-Антоніу-да-Платина стали свідками, як повітря заполонили сотні павуків. Подібний інцидент стався в Австралії у 2015 році, коли легкий вітер підняв у повітря павуків разом із павутиною.

Таке явище пояснюється міграцією павуків, які використовують вітер для пересування. Візуально це виглядає так, ніби з неба сиплеться жива павутина.

Кривавий дощ

У 2008 році в колумбійському місті Ла-Сьєрра Чоко пройшов дощ червоного кольору. Жителі спочатку не могли повірити у власні очі, поки лабораторні аналізи не підтвердили, що рідина містила сліди справжньої крові.

Джерело цієї аномалії залишилося невідомим, що спричинило хвилю містичних теорій. Деякі місцеві мешканці вважали це знаком згори. Однак науковці припускають, що червоний колір могла спричинити суміш пилу та водоростей, піднятих ураганом.

Дощ із жаб

Явище дощу з жаб фіксується в різних куточках світу. Воно відбувається, коли потужний смерч піднімає у повітря воду разом із її мешканцями. Урагани часто всмоктують дрібних тварин із водойм, а потім "випльовують" їх на великій відстані.

Однією з найбільш відомих подібних подій став випадок у Сербії, коли на місто буквально посипалися жаби. Деякі з них вижили і продовжили стрибати вулицями, що неабияк налякало місцевих мешканців.

Дощ з жаб часто ставав основою для легенд (зображення: Вікіпедія)

М'ясний дощ

У 1876 році в місті Олімпія-Спрінгс (США) з неба почали падати шматки м'яса. Очевидці описували їх як баранину або оленину, що спричинило численні припущення. Найімовірніше пояснення полягає в тому, що над містом пролітала зграя стерв’ятників, яка випустила зі шлунків залишки їжі.

Дослідження зразків підтвердило, що м’ясо належало декільком видам тварин. Хоча явище пояснюється природними причинами, воно залишилося однією з найзагадковіших подій того часу.

Вершки з неба

У 1969 році мешканці містечка Честер (США) стали свідками незвичайного явища: з неба почала падати біла піна, схожа на вершки. Виявилося, що це була продукція компанії Border Company, яка через технічну несправність викинула аерозольні вершки у повітря.

Вітер розніс їх над містом, створюючи ефект молочного дощу. Хоча ситуація не була небезпечною, місцеві жителі були шоковані побаченим. Завод швидко усунув поломку, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Гольфові м’ячі

У 1969 році у Флориді (США) після шторму на землю впало безліч м’ячів для гольфу. Це сталося в місті Пунта-Горда, яке розташоване неподалік від кількох гольф-клубів. Найімовірніше, смерч пройшов над майданчиками, піднявши м’ячі в повітря, а потім випустив їх у випадковому місці.

Подібні ситуації з невеликими предметами траплялися і раніше, але цей випадок став найбільш масштабним. Очевидці жартували, що природа вирішила подарувати їм безкоштовну партію м’ячів.

Карикатура 19 сторіччя, яка зображує незвичайні предмети, що можуть впасти з неба (зображення: Вікіпедія)

Черв’яки

Під час футбольного тренування у Великобританії в 2001 році на поле несподівано почали падати черв’яки. Гравці були настільки вражені, що матч довелося зупинити.

Подібний випадок зафіксували і в 2007 році в США, де черв'яків принесло вітром під час грози. Науковці вважають, що сильні пориви вітру підіймають черв'яків із землі або водойм і несуть їх на значні відстані. Такі явища хоч і рідкісні, але добре задокументовані в різних частинах світу.

Дощ із грошей

У 1957 році в місті Бурже (Франція) із неба впали банкноти на загальну суму близько тисячі франків. Люди не могли повірити своїм очам, але незабаром стало відомо, що гроші були зірвані вітром із даху місцевого банку.

Схожий випадок стався в Чикаго в 1975 році, коли сильний порив вітру розкидав паперові долари по вулицях. Очевидці кидалися збирати несподівані "скарби", але поліція швидко втрутилася. Банки після таких подій посилили захист приміщень, щоб уникнути втрати коштів.

Корова з неба

У 1997 році японське рибальське судно почало тонути після удару об невідомий предмет. Врятовані моряки стверджували, що на їхнє судно впала корова.

Пізніше з’ясувалося, що тварину випадково скинули з російського вантажного літака, який перевозив худобу. Екіпаж не міг утримати налякану корову, і вона випала з борту, спричинивши курйозний, але небезпечний інцидент. Ця історія залишається одним із найдивніших випадків падіння предметів з неба.

Малюнок 19 сторіччя з дощем з риби (зображення: Вікіпедія)