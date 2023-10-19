Від контролю ваги до здорового серця. Чим ще корисні яйця

Яйця мають величезну поживну цінність. Недарма більшість дієт, як і раніше, включають цей продукт у щоденний раціон.

Які ще плюси є від вживання яєць, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на Financial Express.

Чому потрібно їсти яйця щодня

Вони корисні для серця

Ризик серцевих захворювань збільшується через ліпопротеїни низької щільності, також званих холестерином ЛПНГ або "поганим" холестерином. Порівняно з великими частинками ЛПНЩ дрібні щільні частинки ЛПНГ зазвичай більш небезпечні. Яйця знижують ризик серцево-судинних захворювань, хоча трохи підвищують рівень холестерину ЛПНЩ, оскільки мають тенденцію змінювати структуру холестерину ЛПНЩ із щільного на великий.

Підтримують рівень холестерину

Споживання яєць пов'язане з вищим рівнем ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності), також званого "хорошим" холестерином. В результаті це допомагає контролювати рівень холестерину.



Містять холін

Більшість людей не знають про важливість холіну як поживної речовини. Він підтримує розвиток клітинних мембран, а також здоров'я серцево-судинної системи та мозку. В одному яйці міститься близько 100 міліграмів холіну, що робить його чудовим джерелом цього вітаміну.

Здоров'я очей

Антиоксиданти лютеїн та зеаксантин - це дві поживні речовини, які можуть допомогти запобігти погіршенню здоров'я наших очей. Було виявлено, що ці два антиоксиданти знижують ризик дегенерації жовтої плями та катаракти, і добре відомо, що яєчні жовтки містять значну кількість зеаксантину та лютеїну.



Контроль ваги

Яйця забезпечують насичення завдяки високому вмісту білка. Це сприяє зниженню споживання калорій та сприяє зниженню ваги. Сніданок з яйцями може бути дуже корисним для контролю ваги.