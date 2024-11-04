Експерти стверджують, що якщо трохи менше одягатися під час тренувань, це може принести велику користь вашому тілу. Зокрема, одна деталь одягу зовсім не потрібна.

Яку деталь з одягу можна упустити під час фізичних вправ, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Muscle & Fitness .

Від якого одягу треба відмовитись під час тренувань

Напевно ви бачили в тренажерній залі людей, які займаються босоніж. Це не просто звичка. Багато ортопедів, інструкторів і навіть ортопедів кажуть, що тренування без взуття мають позитивні сторони.

Це забезпечує зворотний зв’язок з вашою нервовою системою, допомагаючи активувати сідничні м’язи та корець для покращення стабільності. Це також допомагає зміцнити глибокі м’язи, які стабілізують стопу, що означає покращення щиколоток, колін, стегон і спини.

Чому тренування без взуття корисні?

Ноги мають тисячі нервових закінчень, які не лише допомагають краще відчувати підлогу, але і давати сигнали тілу легше розуміти кожен рух. Ортопеди стверджують: коли ви стимулюєте нерви на стопі, то краще відчуваєте, на чому стоїте, як ходите. Взуття (особливо те, яке має додаткову підтримку та амортизацію) блокує це "з'єднання" підлоги та ніг.

Тренування з босими ногами також допомагає краще активувати сідничні м'язи. Не всі повною мірою відчувають свої сідниці під час присідань.

Щоб зрозуміти, яку роль відіграє навіть один палець на тренуванні, спробуйте таку вправу: роззуйтеся, поставте ноги на ширину стегон. Підійміть праву руку в сторону і попросіть когось натиснути на неї. Ви повинні опиратися тиску і тримати руку піднятою.

Потім виконайте те саме, але підійміть великий палець лівої ноги. Відбудеться лише маленька зміна, але тримати руку стане набагато важче.

Це переконливий приклад того, як важливо відчувати всю ступню для повної стабільності та сили тіла. З'єднання босих ніг з підлогою забезпечує зв'язок для кращої продуктивності.

Тренування босоніж дозволяють краще оцінити спортивну форму і виявити слабкі місця в тілі. Ви відчуєте своє тіло, особливо ноги, і зрозумієте, що відбувається з стегнами, колінами, щиколотками, зможете відчути, чи є проблеми з рухливістю.