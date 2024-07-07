Від кого з батьків дитина успадковує інтелект: вчені дали чітку відповідь

Генетична спадковість

У сфері генетики дуже цікавий розподіл. За стать новонародженої дитини відповідає тільки батько, завдяки наявності Y-хромосомі. А от інтелектуальні здібності дитини значною мірою залежать від матері. Це пов'язано з тим, що Х-хромосома, яка відповідає за дівочу стать, несе ген інтелекту.

Чоловіки теж мають Х-хромосому, але ген інтелекту на цій хромосомі зазвичай дезактивований. Тому інтелектуальні здібності дітей здебільшого залежать від генів, отриманих від матері.

Які наукові експерименти проводили

Дослідження, які проводили на мишах, показали, що подвоєння маминих інтелектуальних генів призводить до народження мишей з великим мозком і маленькою тушкою.

А от подвоєння батьківських генів спричиняє маленький мозок і велику тушку. Це свідчить про те, що материнські гени мають вирішальний вплив на розвиток когнітивних функцій.

Крім того, вчені з'ясували, що батьківські гени відповідають за сексуальну поведінку, ступінь агресивності та харчові звички. А от за розвиток мислення, аналітичних здібностей та здатність до прогнозування відповідають гени, успадковані від матері.

А що кажуть дослідження на людях?

Група вчених вирішила провести дослідження на людях і опитала понад 12 000 молодих людей віком від 14 до 22 років з різних соціально-економічних груп.

Результати показали, що інтелект опитаних корелював з інтелектом їхніх матерів, відрізняючись максимум на 15 пунктів IQ. І це підтверджує гіпотезу дослідників про ключову роль генів матері у формуванні інтелектуальних здібностей дітей.

Однак інтелект дитини залежить також і від інших багатьох факторів (наприклад, середовища). При цьому генетичні дослідження підкреслюють важливу роль генів матері у формуванні когнітивних функцій. Тож, якщо ви хочете зрозуміти, від кого дитина успадкувала свій інтелект, зверніть увагу на маму.