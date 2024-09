За межами Spotify та Apple Music. 6 найкращих музичних додатків з високою якістю звуку

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Amazon Music

Amazon Music є однією з найвідоміших музичних платформ поряд з Apple Music та YouTube Music від Google. Вона пропонує три різні музичні рівні; у міру просування, ви отримуєте доступ до більшої кількості пісень із вищим рівнем якості. Ви також можете слухати подкасти.

Amazon Music Free надає вам доступ до плейлистів, радіостанцій та подкастів сервісу, але якість звуку обмежена SD, є реклама, і ви не можете вибирати конкретні пісні чи альбоми.

Amazon Music Prime надається безкоштовно членам сервісу покупок, відео тощо (але не членам сім'ї). Він також доступний лише в SD, але без реклами та дозволяє вибирати конкретні пісні.

Amazon Music Unlimited дозволяє вам отримати доступ без реклами до пісень у SD, HD, Ultra HD та просторовому звуку. Індивідуальний план (9,99 доларів на місяць) дозволяє слухати лише на одному пристрої одночасно; сімейний план (16,99 доларів на місяць) дозволяє мати до шести облікових записів, які використовуються на кількох пристроях.

Бюджетні плани

Тарифний план для одного пристрою (5,99 доларів на місяць) дозволяє використовувати сервіс на конкретному пристрої Echo або Fire, а студентський план (за цією ж ціною) дає вам доступ до HD та багато функцій Unlimited.

Усі плани пропонують 30-денну безкоштовну пробну версію.

Amazon Music Free (фото: The Verge)

Deezer

Deezer пропонує вражаючу різноманітність пісень, плейлистів, подкастів та радіоканалів. Ви можете використовувати його веб-версію або одну з програм, доступних практично для будь-якого пристрою, включаючи комп'ютери, телефони та годинники. Він також пропонує тексти пісень на екрані.

Безкоштовний тариф дозволяє слухати плейлисти, а не конкретні пісні, і показує рекламу.

Premium (11,99 доларів на місяць або 107,99 доларів на рік) видаляє рекламу, дозволяє слухати конкретні треки, пропонує високоякісний звук і дозволяє завантажувати вашу музику. Ви можете підключити до трьох пристроїв до свого облікового запису.

Duo (15,99 доларів на місяць або 174,99 доларів на рік) має всі функції плану Premium для двох окремих облікових записів; ви можете підключити до п'яти пристроїв.

Family (19,99 доларів на місяць або 218,99 доларів на рік) пропонує шість окремих преміум-облікових записів та можливість підключити до 13 різних пристроїв. Дитячі профілі дозволяють вам контролювати, що слухає ваша дитина.

Бюджетні плани

Ви можете отримати студентську знижку на преміум-план за 5,99 доларів на місяць.

Є безкоштовна пробна версія один місяць для всіх платних планів.

Deezer (фото: The Verge)

Tidal

Tidal позиціонує себе як музичний сервіс для справжніх шанувальників музики, з акцентом на інновації та високу якість звуку.

Він пропонує бібліотеку з більш ніж 100 мільйонів треків, понад 650 тисяч відео, інтерв'ю та документальних фільмів про своїх артистів.

Додаток підтримує три рівні якості звуку: Max (до 24 біт, 192 кГц), High (до 16 біт, 44.1 кГц) та Low (до 320 кбіт/с), залежно від вашого плану та пристрою. Однак не пропонує подкаст або безкоштовний план.

Індивідуальний (10,99 доларів на місяць) надає понад 110 мільйонів треків у форматах lossless, HiRes FLAC та Dolby Atmos, без реклами та прослуховування в автономному режимі.

Бюджетні плани

Сімейний план пропонує те саме, що й індивідуальний план, для максимум шести користувачів (16,99 доларів на місяць); також є студентський план (4,99 доларів на місяць).

Безкоштовна пробна версія складає 30 днів.

Tidal (фото: The Verge)

Qobuz

Qubuz подібно до Apple Music і Tidal, не пропонує безкоштовного сервісу. Як і Tidal, тут акцент робиться на якісну музику з аудіо у високій якості; додаток співпрацює з різними виробниками обладнання, такими як Bang & Olufsen, Sonos та Thiel.

Окрім музики, він пропонує огляди альбомів та біографії артистів. Існує два плани; кожен з них пропонується у версіях Solo (один обліковий запис), Duo (два облікові записи з однією адресою) та Family (шість облікових домашніх записів).

Studio надає завантажену музику та оригінальний редакційний контент, такий як плейлисти та статті. Solo коштує 10,83 доларів на місяць; Duo коштує 14,99 доларів на місяць; Family коштує 17,99 доларів на місяць.

Sublime дозволяє вам вказувати альбоми та пропонує 60-відсоткову знижку на покупки. Solo коштує 14,99 доларів на місяць; Duo коштує 17,99 доларів на місяць або 179,88 доларів на рік; Family також коштує 17,99 доларів на місяць.

Безкоштовна пробна версія складає один місяць.

Qobuz (фото: The Verge)

YouTube Music

Google кілька років тому вирішив поєднати свій незалежний сервіс Google Play Music зі своїм відеосервісом YouTube, створивши YouTube Music. З 30 липня він також позбувся свого додатка Google Podcasts і об'єднав його з YouTube Music.

Безкоштовний сервіс включає вибір окремих пісень та альбомів поряд із рекламою. Якщо ви слухаєте на телефоні, музика зупиниться, якщо ваш екран згасне або ви перейдете до іншого додатка.

Music Premium (10,99 доларів на місяць) позбавляє вас реклами та пауз, а також дозволяє завантажувати вашу музику. Є ще річний план за 109,99 доларів. Якщо ви підписані на YouTube Premium (13,99 доларів на місяць), YouTube Music автоматично буде включений.

Бюджетні плани

Сімейний план (16,99 доларів на місяць) дозволяє додати до п'яти інших членів сім'ї віком від 13 років і більше. Студентський план (5,49 доларів на місяць) надає вам преміум-сервіс із перевіркою права на участь.

Безкоштовна пробна версія складає один місяць для студентського плану.

YouTube Music (фото: The Verge)

SoundCloud

SoundCloud існує з 2007 року і заохочує своїх учасників завантажувати треки, створювати плейлисти та активно коментувати - що вони з ентузіазмом і роблять. Раніше повідомлялося, що сервіс, схоже, був виставлений на продаж. Як це вплине на лояльну базу користувача SoundCloud, ще належить побачити.

Безкоштовний сервіс дозволяє отримати доступ до різноманітності треків та плейлистів з рекламою.

SoundCloud Go (4,99 доларів на місяць) усуває рекламу та дозволяє слухати в автономному режимі.

SoundCloud Go Plus (9,99 доларів на місяць) додає доступ до повного каталогу сервісу та вищої якості звуку.

Бюджетні плани

SoundCloud Go Plus для студентів коштує 4,99 доларів на місяць після 30-денної пробної версії.

Безкоштовна пробна версія складає 7 днів для SoundCloud Go та 30 днів для SoundCloud Go Plus.

SoundCloud (фото: The Verge)