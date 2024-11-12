Від Кайлі Дженнер до Бейонсе: топ-5 зірок, які люблять носити перуку

Кайлі Дженнер

Говорячи про перуки, неможливо не згадати сестер Кардашьян. Кайлі Дженнер, яка стала справжнім символом стилю та моди, значно вплинула на популяризацію цього аксесуара.

У травні 2016 року, під час інтерв’ю для третього щорічного випуску Fresh Faces Issue від Marie Claire, вона привернула увагу своїм сміливим твердженням про вплив на тенденції зачісок: "Я почала носити перуки, і тепер усі їх носять. Навіть Кім учора використала одну з моїх перук. Я просто роблю те, що хочу, і люди це підхоплюють".

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Бейонсе

Королева Бейонсе обожнює експериментувати із зачісками. У 2015 році в інтерв’ю для журналу Flaunt вона вперше зізналася, що має спеціальну перукарню, де зберігає всі свої перуки та стилі - справжню "шафу для волосся". Як зазначалося у статті журналу Life & Style за 2018 рік, Бейонсе настільки часто використовує перуки, шиньйони та плетіння, що своє природне волосся демонструвала публічно лише двічі - у 2013 році та того ж року.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce​​​​​​​)

Леді Гага

Леді Гага відома своєю сміливістю, різноманіттям і унікальним стилем. Вона також часто носить перуку і не приховує це.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​​​​​​)

Sia

Згадуючи ім'я цієї австралійської співачки, відразу уявляєш культову перуку, що приховує обличчя. Причина такої маскувальної деталі проста — бажання зберегти конфіденційність. Хоча її кар’єра розпочалася ще в 90-х, справжню популярність вона здобула лише у 2013 році.

Однак швидка слава змусила її відчувати дискомфорт через впізнаваність у повсякденному житті. Крім того, цей образ став ключем до її довголіття в музичній індустрії, де вік відіграє велику роль. Яскрава, смілива і завжди унікальна, її перука стала невід'ємною частиною сценічного амплуа, без якої важко уявити її виступи.

Скріншот з відео

Cardi B

Реперка Карді Бі сьогодні стала справжньою іконою, коли мова йде про сміливі та оригінальні перуки.

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib​​​​​​​)