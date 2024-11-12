От Кайли Дженнер до Бейонсе: топ-5 звезд, которые любят носить парик

Кайли Дженнер

Говоря о париках, невозможно не вспомнить сестер Кардашьян. Кайли Дженнер, ставшая настоящим символом стиля и моды, оказала значительное влияние на популяризацию этого аксессуара.

В мае 2016 года, во время интервью для третьего ежегодного выпуска Fresh Faces Issue от Marie Claire, она привлекла своим смелым утверждением о влиянии на тенденции причесок: "Я начала носить парики, и теперь все их носят. Даже Ким вчера использовала одну из моих париков. Я просто делаю то, что хочу, и люди это подхватывают.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Бейонсе

Королева Бейонсе обожает экспериментировать с прически. В 2015 году в интервью для журнала Flaunt она впервые призналась, что имеет специальную парикмахерскую, где хранит все свои парики и стили - настоящий "шкаф для волос". Как отмечалось в статье журнала Life & Style за 2018 год, Бейонсе настолько часто использует парики, шиньоны и плетения, что свои естественные волосы демонстрировали публично только дважды - в 2013 году и в том же году.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce​​)

Леди Гага

Леди Гага известна своей смелостью, разнообразием и уникальным стилем. Она также часто носит парик и не скрывает этого.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​)

Sia

Вспоминая имя этой австралийской певицы, сразу представляешь культовый парик, скрывающий лицо. Причина такой маскировочной детали проста - желание сохранить конфиденциальность. Хотя ее карьера началась еще в 90-х, настоящую популярность она приобрела только в 2013 году.

Однако скорая слава заставила ее испытывать дискомфорт из-за узнаваемости в повседневной жизни. Кроме того, этот образ стал ключом к долголетию в музыкальной индустрии, где возраст играет большую роль. Яркий, смелый и всегда уникальный, его парик стал неотъемлемой частью сценического амплуа, без которого трудно представить ее выступления.

Скриншот с видео

Cardi B

Рэперша Карди Би сегодня стала настоящей иконой, когда речь идет о смелых и оригинальных париках.

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib​​)