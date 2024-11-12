Від Кайлі Дженнер до Бейонсе: топ-5 зірок, які люблять носити перуку

Зірковий стиль часто стає джерелом натхнення для багатьох. Від грандіозних червоних доріжок до повсякденних виходів, знаменитості не бояться експериментувати зі своїм образом. Одним із їхніх секретів перевтілення є перуки - модний аксесуар, який дозволяє змінювати вигляд за лічені хвилини. Так, наприклад Кайлі Дженнер і Бейонсе не уявляють свого життя без цього стильного атрибуту!

Кайлі Дженнер

Говорячи про перуки, неможливо не згадати сестер Кардашьян. Кайлі Дженнер, яка стала справжнім символом стилю та моди, значно вплинула на популяризацію цього аксесуара.

У травні 2016 року, під час інтерв’ю для третього щорічного випуску Fresh Faces Issue від Marie Claire, вона привернула увагу своїм сміливим твердженням про вплив на тенденції зачісок: "Я почала носити перуки, і тепер усі їх носять. Навіть Кім учора використала одну з моїх перук. Я просто роблю те, що хочу, і люди це підхоплюють".

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Бейонсе

Королева Бейонсе обожнює експериментувати із зачісками. У 2015 році в інтерв’ю для журналу Flaunt вона вперше зізналася, що має спеціальну перукарню, де зберігає всі свої перуки та стилі - справжню "шафу для волосся". Як зазначалося у статті журналу Life & Style за 2018 рік, Бейонсе настільки часто використовує перуки, шиньйони та плетіння, що своє природне волосся демонструвала публічно лише двічі - у 2013 році та того ж року.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce​​​​​​​)

Леді Гага

Леді Гага відома своєю сміливістю, різноманіттям і унікальним стилем. Вона також часто носить перуку і не приховує це.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​​​​​​)

Sia

Згадуючи ім'я цієї австралійської співачки, відразу уявляєш культову перуку, що приховує обличчя. Причина такої маскувальної деталі проста — бажання зберегти конфіденційність. Хоча її кар’єра розпочалася ще в 90-х, справжню популярність вона здобула лише у 2013 році.

Однак швидка слава змусила її відчувати дискомфорт через впізнаваність у повсякденному житті. Крім того, цей образ став ключем до її довголіття в музичній індустрії, де вік відіграє велику роль. Яскрава, смілива і завжди унікальна, її перука стала невід'ємною частиною сценічного амплуа, без якої важко уявити її виступи.

Скріншот з відео

Cardi B

Реперка Карді Бі сьогодні стала справжньою іконою, коли мова йде про сміливі та оригінальні перуки.

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib​​​​​​​)