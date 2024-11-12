От Кайли Дженнер до Бейонсе: топ-5 звезд, которые любят носить парик
Звездный стиль часто становится источником вдохновения для многих. От грандиозных красных дорожек до повседневных выходов, знаменитости не боятся экспериментировать со своим образом. Одним из их секретов перевоплощения являются парики - модный аксессуар, который позволяет менять облик за считанные минуты. Так, например Кайли Дженнер и Бейонсе не представляют своей жизни без этого стильного атрибута!
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, кто еще из звезд люит носить парик.
Кайли Дженнер
Говоря о париках, невозможно не вспомнить сестер Кардашьян. Кайли Дженнер, ставшая настоящим символом стиля и моды, оказала значительное влияние на популяризацию этого аксессуара.
В мае 2016 года, во время интервью для третьего ежегодного выпуска Fresh Faces Issue от Marie Claire, она привлекла своим смелым утверждением о влиянии на тенденции причесок: "Я начала носить парики, и теперь все их носят. Даже Ким вчера использовала одну из моих париков. Я просто делаю то, что хочу, и люди это подхватывают.
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Бейонсе
Королева Бейонсе обожает экспериментировать с прически. В 2015 году в интервью для журнала Flaunt она впервые призналась, что имеет специальную парикмахерскую, где хранит все свои парики и стили - настоящий "шкаф для волос". Как отмечалось в статье журнала Life & Style за 2018 год, Бейонсе настолько часто использует парики, шиньоны и плетения, что свои естественные волосы демонстрировали публично только дважды - в 2013 году и в том же году.
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Леди Гага
Леди Гага известна своей смелостью, разнообразием и уникальным стилем. Она также часто носит парик и не скрывает этого.
Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)
Sia
Вспоминая имя этой австралийской певицы, сразу представляешь культовый парик, скрывающий лицо. Причина такой маскировочной детали проста - желание сохранить конфиденциальность. Хотя ее карьера началась еще в 90-х, настоящую популярность она приобрела только в 2013 году.
Однако скорая слава заставила ее испытывать дискомфорт из-за узнаваемости в повседневной жизни. Кроме того, этот образ стал ключом к долголетию в музыкальной индустрии, где возраст играет большую роль. Яркий, смелый и всегда уникальный, его парик стал неотъемлемой частью сценического амплуа, без которого трудно представить ее выступления.
Скриншот с видео
Cardi B
Рэперша Карди Би сегодня стала настоящей иконой, когда речь идет о смелых и оригинальных париках.
Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib)
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