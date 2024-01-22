"Від**іться вже". Макаревич розніс пропагандистів РФ, які поширюють про нього фейки
Російський музикант, фронтмен гурту Машина времени Андрій Макаревич послав пропагандистів, які продовжують поширювати про нього фейки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку виконавця.
Співак звернувся до пропагандистів РФ
За словами знаменитості, він вже давно нічого не пише про країну-окупанта і її громадян, а про повернення на батьківщину і взагалі не може бути й мови.
Однак росіяни і досі не можуть припинити згадувати його ім’я у гучних заголовках ЗМІ.
Андрій Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)
"Ось дивно. Виїхав із Росії майже два роки тому. Уже дуже давно нічого ні про Росію, ні про її громадян не пишу (нецікаво), про повернення не заїкався і не збираюся, і взагалі зайнятий своїм життям і своїми справами", - написав Макаревич.
"Але ні - дня не минає, щоб не летіло в мій бік - то я голодую, то знову когось образив, то попросився назад, то раптом помер. Від**іться вже, справді", - додав він.
Андрій Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)
Раніше ми розповідали, що лідера гурту Машини времени вимагають позбавити звання народного артиста РФ і всіх виплат через підтримку України.
З такою заявою до міністра культури звернувся голова ФПБК Віталій Бородін. .
Нещодавно ми писали, що співачка-зрадниця Анна Asti виїхала з РФ після скандалу на "голій" вечірці.
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