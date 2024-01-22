"Від**іться вже". Макаревич розніс пропагандистів РФ, які поширюють про нього фейки

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку виконавця.

Співак звернувся до пропагандистів РФ

За словами знаменитості, він вже давно нічого не пише про країну-окупанта і її громадян, а про повернення на батьківщину і взагалі не може бути й мови.

Однак росіяни і досі не можуть припинити згадувати його ім’я у гучних заголовках ЗМІ.

Андрій Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

"Ось дивно. Виїхав із Росії майже два роки тому. Уже дуже давно нічого ні про Росію, ні про її громадян не пишу (нецікаво), про повернення не заїкався і не збираюся, і взагалі зайнятий своїм життям і своїми справами", - написав Макаревич.

"Але ні - дня не минає, щоб не летіло в мій бік - то я голодую, то знову когось образив, то попросився назад, то раптом помер. Від**іться вже, справді", - додав він.

Андрій Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

Раніше ми розповідали, що лідера гурту Машини времени вимагають позбавити звання народного артиста РФ і всіх виплат через підтримку України.

З такою заявою до міністра культури звернувся голова ФПБК Віталій Бородін. .