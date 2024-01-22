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"От**итесь уже". Макаревич разнес пропагандистов РФ, распространяющих о нем фейки

Понедельник 22 января 2024 17:30
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"От**итесь уже". Макаревич разнес пропагандистов РФ, распространяющих о нем фейки Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)
Автор: Иванна Пашкевич

Российский музыкант, фронтмен группы Машина времени Андрей Макаревич послал пропагандистов, которые продолжают распространять о нем фейки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу исполнителя.

Певец обратился к пропагандистам РФ

По словам знаменитости, он уже давно ничего не пишет о стране-оккупанте и ее гражданах, а о возвращении на родину и вообще не может быть и речи.

Однако россияне до сих пор не могут прекратить упоминать его имя в громких заглавиях СМИ.

&quot;От**итесь уже&quot;. Макаревич разнес пропагандистов РФ, распространяющих о нем фейки

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

"Вот странно. Уехал из России почти два года назад. Уже очень давно ничего ни о России, ни о ее гражданах не пишу (неинтересно), о возвращении не заикался и не собираюсь, и вообще занят своей жизнью и своими делами", - написал Макаревич.

"Но нет - дня не проходит, чтобы не летело в мою сторону - то я голодаю, то опять кого-то обидел, то попросился обратно, то вдруг умер. От**итесь уже, в самом деле", - добавил он.

&quot;От**итесь уже&quot;. Макаревич разнес пропагандистов РФ, распространяющих о нем фейки

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

Ранее мы рассказывали, что лидера группы Машины времени требуют лишить звания народного артиста РФ и всех выплат из-за поддержки Украины.

С таким заявлением к министру культуры обратился глава ФПБК Виталий Бородин.

Недавно мы писали, что певица-предательница Анна Asti уехала из РФ после скандала на "голой" вечеринке.

Также узнайте, из-за чего известный украинский актер подрался с россиянином.

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