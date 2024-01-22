"От**итесь уже". Макаревич разнес пропагандистов РФ, распространяющих о нем фейки

Певец обратился к пропагандистам РФ

По словам знаменитости, он уже давно ничего не пишет о стране-оккупанте и ее гражданах, а о возвращении на родину и вообще не может быть и речи.

Однако россияне до сих пор не могут прекратить упоминать его имя в громких заглавиях СМИ.

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

"Вот странно. Уехал из России почти два года назад. Уже очень давно ничего ни о России, ни о ее гражданах не пишу (неинтересно), о возвращении не заикался и не собираюсь, и вообще занят своей жизнью и своими делами", - написал Макаревич.

"Но нет - дня не проходит, чтобы не летело в мою сторону - то я голодаю, то опять кого-то обидел, то попросился обратно, то вдруг умер. От**итесь уже, в самом деле", - добавил он.

Андрей Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

Ранее мы рассказывали, что лидера группы Машины времени требуют лишить звания народного артиста РФ и всех выплат из-за поддержки Украины.

С таким заявлением к министру культуры обратился глава ФПБК Виталий Бородин.