Від хропіння до алергії. Лікар назвала причини темних кіл під очима у дітей

Що викликає темні кола під очима дітей?

Закладеність носа. Коли ніс закладений, вени навколо носа стають більшими й темнішими. Закладеність носа може бути спричинена застудою або алергією.

Якщо шкіра навколо очей дитини виглядає темнішою за звичайну, і у неї є проблема закладеності носа, це може бути пов'язано. Попри це важливо проконсультуватися з лікарем.

Спадковість. Якщо у вас є темні кола під очима, то велика ймовірність, що вони з'являться у вашої дитини. Це часта причина, якщо у вас немає інших явних симптомів. Плач чи тертя очей може посилити ситуацію.

Хропіння. Діти також можуть хропіти уві сні, як і дорослі. У дітей хропіння зазвичай спричинене збільшеними аденоїдами.

Якщо у вашої дитини великі аденоїди, вона може хропіти й часто спати або дихати з відкритим ротом. Вони можуть призвести до закладеності носа і темних кіл під очима.

Бронхоспазм. Темні кола під очима у дитини також можуть бути наслідком блокування та звуження бронхів, що несуть повітря в легені та з них. Брак кисню викликає цей симптом.

Відсутність достатньої кількості сну. Темні кола також можуть з'явитися під очима дитини, якщо вона погано відпочила. Недостатній сон або порушення режиму сну також можуть бути фактором, що спричиняє. Тому дуже важливо забезпечити дитині достатній сон щоночі.

Погана циркуляція крові. Шкіра навколо очей ніжна. Кровоносні судини, що несуть дезоксигеновану кров від шкіри, розташовані ближче до поверхні, ніж в інших місцях. Бідна на кисень кров набуває блакитнуватого кольору. В результаті вона може виявлятися під шкірою в потемнілих плямах під очима.

Залозодефіцитна анемія. Ця анемія виникає, коли у вашому раціоні недостатньо заліза. Заохочуйте дитину вживати більше продуктів, багатих на залізо.

Солоні страви. Споживання продуктів, що містять багато солі, спричиняє затримку рідини під очима. Це може призвести до зміни кольору та легкого набряку, який виглядає як мішки під очима.