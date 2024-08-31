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Від холерика до меланхоліка. Як темперамент впливає на вибір інтер'єру: перевірте себе

Спробуємо угадати, який темперамент у власника цієї кімнати? (фото: Pixabay.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Чи існує зв'язок між темпераментом людини та її вподобаннями в інтер'єрі? Це дуже складне питання, бо ви навряд чи зустрінете людину, яка на сто відсотків є сангвініком, холериком, флегматиком або меланхоліком. Але, тім не менш, чи можна за виглядом інтер'єру приміщення зрозуміти, якій характер та темперамент у його власника?

РБК-Україна (проект Styler) дослідило, які є взаємозв'язки між темперамент людини та його смаком у дизайні інтер'єру.

Холерик: все і відразу

Холерики вважаються одними з найскладніших замовників у сфері дизайну інтер'єру, оскільки їхні вподобання часто змінюються. Їм буває важко визначитися з тим, чого саме вони хочуть: сьогодні це одне, а завтра - зовсім інше. 

При розробці інтер'єру для холерика важливо поєднати контрасти: пусті простори і заповнені зони, класичні елементи і нестандартні рішення, витонченість і екстравагантність. Еклектика допомагає збалансувати ці протилежності, створюючи динамічний і вражаючий простір.

Що стосується кольорів, холерики часто віддають перевагу холодним відтінкам, які заспокоюють їхню бурю емоцій. Вони також люблять яскраві акценти, такі як синій, зелений і лимонний, які додають енергії і жвавість. 

Холерики люблять поєднання різних кольорів та стилей (фото: Pixabay.com)

Сангвінік: простір і свіжість

Сангвінік - це енергійна та активна особа, яка завжди прагне до нових вражень і змін. Люди цього типу буквально випромінюють енергію та позитив, тому їхнє середовище повинно відповідати їхньому життєвому стилю і не обмежувати їхній "фонтан життя". 

Відомо, що сангвініки воліють простори, які не переповнені меблями, але багаті на світло і повітря. Тому при оформленні інтер'єру для сангвініка важливо уникати створення замкнених і тісних зон. 

Розширити простір можна, об'єднавши кухню зі спальнею або використовуючи панорамні вікна, прикриті лише легким тюлем. Легкі меблі і дзеркала також можуть створити відчуття простору і легкості. 

Сангвініку важливо, щоб загальне враження від інтер'єру було затишним і домашнім (фото: Pixabay.com)

Флегматик: спокій, тільки спокій

Флегматики відрізняються спокоєм, стабільністю і любов’ю до традицій. Вони віддають перевагу класичним стилям в інтер'єрі, де важливими є симетрія і натуральні матеріали. 

Люди цього темпераменту воліють солідні та респектабельні інтер'єри, які вражають теплом і комфортом. Для флегматиків важливо, щоб кожен предмет інтер'єру був на своєму місці, що відповідає принципам японського стилю і сучасного мінімалізму. 

Додаткові елементи, такі як натуральні тканини та якісні меблі, допоможуть забезпечити ще більший комфорт і затишок у їхньому просторі.

Флегматики поважають респектабельні інтер'єри (фото: Pixabay.com)

Меланхолік: мій дім - моя фортеця

Меланхоліки сприймають свій дім як особистий оазис, де вони можуть знайти захист від зовнішнього світу і відпочити від стресу. 

Для створення комфортного простору для меланхоліка важливо використовувати темні кольори, такі як коричневий, бордовий і глибокий синій. Вибір текстур і матеріалів також має бути продуманим: дерево, важкі портьєри і ковдри створюють атмосферу затишку і захищеності. 

Меланхоліки зазвичай уникають великих порожніх просторів, воліючи розділені зони, які забезпечують приватність і спокій.

Історичні і народні стилі, такі як класика і кантрі, відповідають їхньому романтичному настрою, але важливо, щоб інтер'єр був комфортним і підтримував їхнє почуття безпеки.

Меланхоліки люблять романтику у темних кольорах (фото: Pixabay.com)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Apartment Therapy, Better Homes and Gardens, Spruce.

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