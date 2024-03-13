Не було б ані "Гаррі Поттера", ані "Форсажу". Як і за що українець отримав два Оскара в один день

Відомий на весь світ український кіноінженер Анатолій Кокуш залишається загадкою для багатьох своїх співвітчизників. Однак саме він у 2006 році був удостоєний одразу двох технічних премій Оскар, які вручаються за внесок у розробку технологій, не пов'язаний з конкретним фільмом.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: filmo.tech, Державне агентство України з питань кіно, day.kyiv.ua, Wikipedia, YouControl.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цього видатного українця, його життєвий шлях та найбільші досягнення.

Освіта й початок кар'єри

Анатолій Якимович Кокуш - український інженер у галузі кінотехніки - операторської техніки для кіно й телебачення. Він народився у Керчі в 1951 році.

Інженерну освіту юнак здобув у Ленінградському інституті кіноінженерів.

"Я з дитинства займався любительською фотографією на станції юних техніків у Керчі й мені дуже подобався кінематограф. У довіднику для вступників до вузів прочитав про Ленінградський інститут кіноінженерів і до того зацікавився, що загітував ще двох людей із нашого класу", - пригадав інженер в інтерв'ю виданню "День".

За його словами, конкурс був досить "пристойним", проте вступити вдалося.

"Мене захоплювало створення чогось нового - конструювання, особливо креслення, а також кінозйомка. У нас була любительська студія "ЛІКІ-фільм", де я працював і як оператор, і як режисер. Знімав фільми на камеру 35-мм, яку брав на кафедрі", - поділився видатний українець.

Кокуш-оператор (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Водночас він визнав, що весь час дивувався примітивністю знімального процесу - "наскільки оператор прив'язаний до камери".

"Щоб камера підстрибнула - оператор повинен був підстрибнути. А чому б не дати їй свободу рухів? І ось цей напрямок мене захопив. Практично всі мої розробки присвячені йому", - зізнався чоловік.

Робочий процес (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

У 1974 році він почав працювати у проектно-конструкторському відділі Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві.

"Вирішив займатися саме дистанційно керованою камерою, тому що хотів досягнути масштабності, динаміки зйомок - того, чого не існувало на той момент... Я зрозумів, що треба створити гіростабілізовану головку, щоб захистити камеру від зовнішніх коливань", - розповів журналістам винахідник.

На початку 1980-х років він винайшов і сконструював унікальний на той час операторський кран, на основі якого пізніше було створено серію кранів "Каскад".

"Це крани - з надлегких сплавів, секційні, можуть збиратися до різної довжини", - пояснив експерт.

За кранами було майбутнє (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Першим фільмом, знятим за допомогою них, став український радянський широкоформатний художній фільм 1982 року кінорежисера Тимофія Левчука під назвою "Якщо ворог не здається...".

Відкриття власної справи

Під час перебудови Кокуш, будучи керівником виробничо-експериментальної лабораторії державної кіностудії, створив на її базі кооператив.

Оскільки Державне агентство України з питань кіно залишилось на той час без фінансування, кооператив мав на меті забезпечити грошима колектив лабораторії, який складався з близько 20 осіб.

У 1990 році інженер ухвалив рішення відкрити власну справу й заснував спеціалізовану фірму - ТОВ "Фільмотехнік". Він став не лише керівником компанії, але й одним з авторів більшості її розробок.

"Фільмотехнік" і команда (фото: filmo.tech)

Згідно з інформацією аналітичної онлайн-системи YouControl, основні види діяльності компанії Кокуша (за загально прийнятою класифікацією видів економічної діяльності - КВЕД) такі:

дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання

надання в оренду машин, устатковання та товарів

неспеціалізована оптова торгівля

виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

надання інших інформаційних послуг

Зйомка в негоду та "в динаміці" (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Розробки й досягнення

Незабаром після заснування, в тому ж таки 1990 році, компанія створила першу стабілізовану головку, над якою розробники працювали впродовж кількох років.

Першою стрічкою, знятою за її допомогою, став документальний фільм "Ленінград як на долоні".

"Причому знімали і з вертольота, і з катера, і з крана... Й отримали дуже хороше зображення", - пригадав інженер.

Кіноінженер Анатолій Кокуш (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

У 1991 році компанія вперше взяла участь у виставці в Нью-Йорку - продемонструвала гіростабілізований операторський кран "Авторобот", що працював з використанням створеної раніше головки.

Аналогів на ринку США він не мав і отримав від американців назву U-CRANE.

Крім цього, Кокуш створив також оригінальні операторські стабілізовані системи (головки) - Flight Head.

"Цей операторський кран (U-CRANE, - Ред.) довжиною три-чотири метри встановлюється на машину й дозволяє проводити зйомки на ходу. Для нього й була створена голівка, яка дозволила ізолювати кран від усіляких поштовхів, коливань, вітру. Якість зображення вийшла в результаті набагато вищою, ніж ми чекали. З'явилась можливість їздити по нерівній місцевості", - розповів винахідник.

Кран U-CRANE (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Нині "Фільмотехнік" має потужний науково-технічний потенціал, а інфраструктура розробок й виробництва компанії об'єднує понад 30 підприємств авіаційно-космічної та приладобудівної промисловості.

Діапазон діяльності фірми охоплює:

секційні й телескопічні операторські крани від 2 до 21 метра

керовані дистанційно автомобільні крани

стабілізовані панорамні головки

стабілізовані установки для зйомки з транспортних засобів, що рухаються (машина, катер, платформа поїзда тощо)

системи стабілізації зображення для зйомок з гелікоптера

роботизировані візки

підвісні керовані дистанційно операторські доріжки й маніпулятори

малу операторську техніку (візки, рейки, штурвальні головки)

системи імітації невагомості та багато чого іншого

Крани бувають різними (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Використання обладнання компанії

Впродовж багатьох років на обладнанні компанії була знята велика кількість відомих у різних країнах і навіть оскароносних фільмів: "Титанік", "Казанова", "Герой", "Мамай", "Пограбування по-італійськи", "Дванадцять друзів Оушена", "Король Артур", "Царство небесне", "Бін", "Трансформери", "Таксі", "Залізна людина 2", "Форсаж", "Війна світів", "Бетмен", "Схід - Захід", "Код да Вінчі", "Місія нездійсненна 3", "Люди Х", "Містер і місіс Смітт", "Гоббіт", "Троя", "Гаррі Поттер" тощо.

Для того, щоб потрапити до цих проектів, компанії українського інженера доводилось вигравати тендери з-поміж найпотужніших фірм світу, які спеціалізуються на апаратурі для кіновиробництва.

Попри величезну конкуренцію, обладнання фірми працює у щонайменше десятьох країнах світу (Україні, США, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Нідерландах тощо).

Кран "гармошка" на знімальному майданчику українського фільму Delirium (фото: uk.wikipedia.org)

Два Оскара в один день

Впродовж історії (з 1929 року) за Оскар змагалися не лише відомі голлівудські зірки, але й видатні особи родом з України.

18 лютого 2006 року американська Академія кінематографічних мистецтв і наук відзначила досягнення Анатолія Кокуша й вручила йому Оскар за науково-технічні досягнення (Scientific and Technical Academy Award) в одразу двох номінаціях із шістьох наявних того року.

Перший Оскар українець отримав за ідею та розробку гіростабілізованого операторського крана "Авторобот" (U-CRANE) зі стабілізованою панорамною головкою Flight Head.

Разом із ним нагороду отримували начальник виробництва "Фільмотехніки" Юрій Поповський і оператор Олексій Золотарьов (представляє інтереси компанії в Канаді).

Фільми знімають по-різному (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

Під час вручення найпрестижнішої в кінематографі нагороди зазначалося, що U-CRANE і Flight Head "відкрили нові можливості для кіновиробників", адже:

їх можна змонтувати на даху практично будь-якого автомобіля

керовані за допомогою дистанційного управління, кран і камера можуть плавно обертатися на 360 градусів навколо автомобіля (навіть якщо він рухається на величезній швидкості)

завдяки обладнанню, створеному українцями, під час зйомок вдається створювати неймовірні ракурси

Другий Оскар Кокуш отримав "за ідею та створення операторських кранів серії "Каскад", адже "надлегка конструкція цих кранів і виліт стріли на відстань до 21 метра дають можливість розміщувати камеру в найбільш недоступних місцях".

Анатолій Кокуш з нагородами (скріншот: youtube.com/@ukrainefilmagency)

"Ми отримали нагороди за нову тенденцію, за принцип. Адже такі Оскари дають не за конкретні пристрої, а за ідеї в розвитку обладнання. Надлегкі операторські крани типу "Каскада" вже копіюються всіма. Ідея стабілізованої головки на будь-які камери також була несподіваною, але зараз багато фірм копіюють і її", - підсумував інженер.