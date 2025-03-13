Від драм до комедій: 5 серіалів для сімейного перегляду, які подарують яскраві емоції

Ці шоу подарують вам яскраві емоції, зворушливі моменти та приводи для сміху!

Дорога додому (The Way Home)

Драматичний серіал, який розповідає про родину з трьох жінок, життя яких змінюється завдяки чарівному ставку неподалік їхньої ферми. Коли Кет Лендрі разом із донькою-бунтаркою Еліс переїздять до рідного містечка Порт Хейвн, щоб налагодити стосунки з мамою та відповідно бабусею Дел, перед ними відкриваються таємниці минулого. Чи зможе Кет зрозуміти, хто або що стоїть за зникненням її брата та зрештою отримати другий шанс на щастя?

Буває й гірше (The Middle)

Комедійний серіал, який занурює в побут родини середнього класу Гек, що живе в маленькому містечку в Індіані. Звичайні батьки Френсіс та Майк намагаються впоратися з трьома абсолютно різними дітьми: Акселем, Сью та Брікком. І які б труднощі не випадали на їхню долю, навіть у найскладніші часи сімейство знаходить підтримку та привід для гумору.

Юний Шелдон (Young Sheldon)

Комедійно-драматичний приквел до легендарного ситкому "Теорія великого вибуху" розповідає про дитинство Шелдона Купера. Події розгортаються в консервативному техаському містечку, де зростає маленький геній. Хлопчик з надзвичайним розумом викликає нерозуміння не лише в оточуючих, а й у власній родині. Намагаючись знайти своє місце у житті, Шелдон зіштовхується з різноманітними соціальними викликами, а його рідні тим часом мають справу з наслідками його унікальних здібностей.

Мелісса та Джо (Melissa & Joey)

Легка комедійна історія про політикиню Меліссу Берк, життя якої змінюється, коли вона стає опікункою для своїх племінників. Поєднувати політичну діяльність з вихованням дітей стає важко, тому вона наймає няню - колишнього бізнесмена Джої. Разом вони зіштовхуються з безліччю курйозних ситуацій і з часом починають закохуватися одне в одного.

Енн (Anne with an E)

Зворушлива адаптація роману "Енн із Зелених дахів" розповідає про рудоволосу сироту Енн Ширлі, яка випадково потрапляє не до тієї прийомної родини. Тринадцятирічна дівчинка намагається знайти спільну мову з новими батьками, вражаючи своїм розумом, щирим серцем та незламним духом.

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