От драм до комедий: 5 сериалов для семейного просмотра, которые подарят яркие эмоции

Эти шоу подарят вам яркие эмоции, трогательные моменты и поводы для смеха!

Дорога домой (The Way Home)

Драматический сериал рассказывает о семье из трех женщин, жизнь которых меняется благодаря волшебному пруду неподалеку от их фермы. Когда Кэт Лэндри вместе с дочерью-бунтаркой Элис переезжают в родной городок Порт Хейвн, чтобы наладить отношения с мамой и соответственно бабушкой Дел, перед ними открываются тайны прошлого. Сможет ли Кэт понять, кто или что стоит за исчезновением ее брата и в конце концов получить второй шанс на счастье?

Бывает и хуже (The Middle)

Комедийный сериал, который погружает в быт семьи среднего класса Гек, живущей в маленьком городке в Индиане. Обычные родители Фрэнсис и Майк пытаются справиться с тремя совершенно разными детьми: Акселем, Сью и Брикком. И какие бы трудности не выпадали на их судьбу, даже в самые сложные времена семейство находит поддержку и повод для юмора.

Юный Шелдон (Young Sheldon)

Комедийно-драматический приквел к легендарному ситкому "Теория большого взрыва" рассказывает о детстве Шелдона Купера. События разворачиваются в консервативном техасском городке, где растет маленький гений. Мальчик с необычайным умом вызывает непонимание не только у окружающих, но и в собственной семье. Пытаясь найти свое место в жизни, Шелдон сталкивается с различными социальными вызовами, а его родные тем временем имеют дело с последствиями его уникальных способностей.

Мелисса и Джо (Melissa & Joey)

Легкая комедийная история о политике Мелиссе Берк, жизнь которой меняется, когда она становится опекуншей для своих племянников. Совмещать политическую деятельность с воспитанием детей становится трудно, поэтому она нанимает няню - бывшего бизнесмена Джои. Вместе они сталкиваются с множеством курьезных ситуаций и со временем начинают влюбляться друг в друга.

Энн (Anne with an E)

Трогательная адаптация романа "Энн с Зеленых крыш" рассказывает о рыжеволосой сироте Энн Ширли, которая случайно попадает не в ту приемную семью. Тринадцатилетняя девочка пытается найти общий язык с новыми родителями, поражая своим умом, искренним сердцем и несокрушимым духом.

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