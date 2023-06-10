Від ядерної війни до повстання штучного інтелекту: 7 найімовірніших варіантів апокаліпсиса

7 місце - інопланетне вторгнення

Напад інопланетян на Землю малоймовірний найближчим часом. Навіть якщо ворожі позаземні цивілізації існують, їм доведеться пройти дуже довгий шлях, аби до нас дістатись.

Якби космічні прибульці все ж атакували нас, вони могли б легко знищити все людство. Очевидно, що вони б володіли дуже розвиненими технологіями для міжзоряних подорожей, тому люди не змогли їм протистояти.

6 місце - удар астероїда

Реальної загрози поки нема, але ймовірність такого варіанту апокаліпсиса більша, ніж вторгнення інопланетян. Адже астероїд вже одного разу знищував цілу популяцію динозаврів.

Великий метеорит зміг би спровокувати величезні руйнування на Землі, пожежі, після яких би настало глобальне похолодання.

Великий астероїд може стати причиною загибелі людства (фото: freepik)

5 місце - загибель бджіл

Якщо всі бджоли помруть, то незабаром всі люди теж. За прогнозами експертів, людство змогло б ще протриматись лише 4 роки. Без цих комах неможливе запилення багатьох важливих культур.

Втім зараз малоймовірно, що людська раса повністю вимре без комах-запилювачів.

4 місце - повстання штучного інтелекту

Вже існує величезна кількість літератури, в якій описується загроза, яку становить для цивілізації штучний інтелект. Більшість таких загроз зараз мінімальні, але оскільки системи штучного інтелекту поширюються, то руйнівний потенціал штучного інтелекту створюватиме дедалі більшу загрозу.

Дехто стверджує, що у майбутньому, коли цивілізація використовуватиме роботів, комп’ютерний вірус із можливостями ШІ може стати зброєю для зловмисної кібератаки.

Доручення штучному інтелекту керувати ядерною зброєю, може стати дуже небезпечним. Військові вже використовують технології ШІ і у майбутньому все частіше використовуватимуть дрони та іншу роботизовану зброю на його основі.

Деякі науковці серйозно заявляють про небезпеку ШІ (фото: freepik)

3 місце - пандемія

Людство пережило пандемія Covid-19, наслідком якої стали мільйони смертей по всьому світу. Зараз вчені горять, що вірус зі значно вищим рівнем смертності, ніж є від коронавірусу, може вбити достатньо людей, щоб призвести до катастрофічних наслідків.

Цю небезпеку передбачали давно, але здебільшого ігнорували. У 1988 році молекулярний біолог і лауреат Нобелівської премії Джошуа Ледерберг попередив, що віруси та інші мікроби є грізними ворогами в нескінченній боротьбі за панування на планеті і не факт, що людство виграє у ній.

2 місце - ядерна війна

Після Другої світової ядерна війна була найімовірнішим сценарієм кінця цивілізації. Після розпаду Радянського союзу ризики знизились, аж до поки Росія у 2022 році знову не почала погрожувати світу ядерною зброєю.

У січні Bulletin of the Atomic Scientists переніс годинник кінця світу на 90 секунд до півночі, що стало найближчим до глобальної катастрофи в історії годинника. Причиною цього стали заяви Кремля.

І якщо Росія не ініціює ядерний голокост, то ще є загроза від Північної Кореї, Китаю, Ірану та інших країн.

Ймовірність ядерної війни зараз найвища з часів Холодної війни (фото: freepik)

1 місце - зміна клімату

Вчені вже більше століття попереджають, що викиди вуглекислого газу можуть змінити планету. Вищі середні температури, спекотніше літо, танення морського льоду, сильні посухи, більше лісових пожеж, сильніші урагани та ще сильніші зимові шторми вже сигналізують про глобальні зміни на планеті.

Дослідження описують численні негативні наслідки для сільського господарства, здоров’я людей і соціального добробуту. Катастрофічна зміна клімату може спровокувати війни, голод, революції.