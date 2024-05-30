Від чого померла Заворотнюк та чи можна врятуватися від цієї хвороби

Анастасія Заворотнюк померла 30 травня . Протягом багатьох років головна акторка серіалу "Моя прекрасна нянька" боролася зі страшною хворобою і не з'являлася на людях навіть після операції.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про причину смерті 53-річної акторки, а також ділиться інформацією про фактори ризику розвитку та методи профілактики такого захворювання, яке було у кіно- і телезірки.

Від чого померла Заворотнюк

30 травня 2024 року стало відомо про смерть російської акторки.

У 2019 році лікарі діагностували їй страшну хворобу - гліобластома, тобто рак мозку. Це дуже агресивна форма серед усіх пухлин мозку.

Страшний діагноз прозвучав для артистки одразу після того, як вона народила доньку Мілу.

Причини раку головного мозку

Рак головного мозку - це складна і малозрозуміла хвороба, але науковці виявили деякі фактори, які можуть збільшувати ризик її розвитку. Ось деякі з них.

Генетика

Деякі рідкісні генетичні умови, такі як сімейний генетичний синдром нейрофіброматозу, можуть підвищити ризик виникнення раку головного мозку. Однак більшість випадків раку головного мозку не пов'язані з конкретними генетичними умовами.

Вплив навколишнього середовища

Деякі шкідливі чинники, такі як високий рівень випромінювання або вплив шкідливих речовин, можуть збільшити ризик виникнення раку головного мозку.

Вік

Ризик розвитку раку головного мозку зазвичай збільшується з віком. Більшість випадків діагностується у дорослих у віці після 50 років.

Попередні випадки раку

Люди, які мають історію раку в інших частинах тіла, можуть мати підвищений ризик розвитку раку головного мозку.

Симптоми пухлини головного мозку різняться залежно від типу, розміру і точного розташування.

Симптоми й лікування раку головного мозку

Симптомами цього типу раку є зазвичай головний біль.

У близько 50% людей з пухлинами головного мозку він спостерігається.Це відбувається через тиск новоутворення на чутливі нерви і кровоносні судини.

Варто звернути увагу на прогресуючий постійний біль, який не схожий на мігрень, біль під час тренування, кашлю або зміни положення тіла, який на своєму піку супроводжується блювотою або неврологічними симптомами.

Але не завжди цей симптом говорить про наявність онкології!

Судоми виникають, коли пухлини порушують передачу електричних імпульсів між нервовими клітинами. Це може призводити до м'язових скорочень, які можуть бути локалізовані або загальними.

Психічні порушення також можуть бути результатом дії пухлини головного мозку, що впливає на різні функції мозку, такі як пам'ять, увага та емоційний стан.

Втома, слабкість і виснаження - дуже характерні симптоми пухлин головного мозку. Вони можуть супроводжуватися апатією та депресією.

Нудота і блювання, особливо ранкова нудота, можуть також бути ознаками пухлини головного мозку, які не залежать від прийому їжі.

Оніміння часто спостерігається внаслідок впливу пухлини на нервову систему, що може призвести до відчуття поколювання або паралічу у різних частинах тіла.

Ці симптоми можуть бути зумовлені самою пухлиною або її лікуванням, таким як хіміотерапія чи опромінення.

Профілактика раку головного мозку

Профілактика раку головного мозку полягає в дотриманні досить простих правил:

Обов'язково висипайтеся, оскільки здоровий сон в достатній кількості сприяє відновленню мозку.

Відмовтеся від вживання енергетичних коктейлів і великої кількості кави.

Відпочивайте достатньо.

Постарайтеся відсторонитися від переживань, менше нервувати.

Не вживайте продукти з обробленої свинини.

Введіть у раціон свіжі овочі і фрукти у великій кількості.

Відмовтеся від шкідливих звичок.

Відмовтеся від різних копченостей і ковбас або зведіть до мінімуму їх вживання.

Як правило, рак головного мозку розвивається у людей у ​​віці від 50 до 65 років.

Перебуваючи в цьому віці, слід уважно поставитися до свого здоров'я, і ​​за необхідності, пройти обстеження, основою якого є магнітно-резонансна томографія голови.

Дане обстеження допоможе виявити будь-яке новоутворення головного мозку на ранніх стадіях і вчасно розпочати відповідне лікування.

Що відомо про смерть Заворотнюк

За даними росЗМІ, стан Заворотнюк різко погіршився два тижні тому. Після цього донька актриси Анна негайно вилетіла з Дубая до Москви.

У актриси залишилися двоє дорослих дітей - 28-річна Анна та 23-річний Майкл, а також шестирічна донька Міла, яку 47-річна на той момент Анастасія народила від фігуриста Петра Чернишова.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Відразу після останніх пологів артистка перестала виходити на зв'язок із фоловерами у соціальних мережах та з'являтися на світських заходах.

30 травня стало відомо про смерть російської актриси.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Найвідомішою акторською роботою Заворотнюк стала головна роль у комедійному серіалі "Моя прекрасна нянька", де вона зіграла недолугу няню Віку, яка приїхала на заробітки до Москви з українського Маріуполя. Усього за п'ять років актриса знялася у 173 серіях проекту.

Вона також брала участь у російських телешоу "Танці на льоду", "Танці із зірками", "Шлюбні ігри", "Дві зірки" тощо.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)