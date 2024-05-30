От чего умерла Заворотнюк и можно ли спастись от этой болезни

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая . В течение многих лет главная актриса сериала "Моя прекрасная няня" боролась со страшной болезнью и не появлялась на людях даже после операции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о причине смерти 53-летней актрисы, а также делится информацией о факторах риска развития и методах профилактики такого заболевания, которое было у кино- и телезвезды.

От чего умерла Заворотнюк

В 2019 году врачи диагностировали ей страшную болезнь - глиобластома, то есть рак мозга. Это очень агрессивная форма среди всех опухолей мозга.

Ужасный диагноз прозвучал для артистки сразу после того, как она родила дочь Милу.

Причины рака головного мозга

Рак головного мозга - это сложная и малопонятная болезнь, но ученые обнаружили некоторые факторы, которые могут увеличивать риск ее развития. Вот некоторые из них.

Генетика

Некоторые редкие генетические условия, такие как семейный генетический синдром нейрофиброматоза могут повысить риск возникновения рака головного мозга. Однако большинство случаев рака головного мозга не связаны с конкретными генетическими условиями.

Воздействие окружающей среды

Некоторые вредные факторы, такие как высокий уровень излучения или воздействие вредных веществ, могут увеличить риск возникновения рака головного мозга.

Возраст

Риск развития рака головного мозга обычно увеличивается с возрастом. Большинство случаев диагностируется у взрослых в возрасте после 50 лет.

Предыдущие случаи рака

Люди, имеющие историю рака в других частях тела, могут иметь повышенный риск развития рака головного мозга.

Симптомы опухоли головного мозга разнятся в зависимости от типа, размера и точного расположения.

Симптомы и лечение рака головного мозга

Симптомами этого типа рака обычно головная боль.

У около 50% людей с опухолями головного мозга он наблюдается. Это происходит из-за давления новообразования на чувствительные нервы и кровеносные сосуды.

Следует обратить внимание на прогрессирующую постоянную боль, которая не похожа на мигрень, боль во время тренировки, кашля или изменения положения тела, которая на своем пике сопровождается рвотой или неврологическими симптомами.

Но не всегда этот симптом говорит о наличии онкологии!

Судороги возникают, когда опухоли нарушают передачу электрических импульсов между нервными клетками. Это может приводить к мышечным сокращениям, которые могут быть локализованы или общими.

Психические нарушения также могут быть результатом опухоли головного мозга, что влияет на различные функции мозга, такие как память, внимание и эмоциональное состояние.

Усталость, слабость и истощение очень характерны симптомы опухолей головного мозга. Они могут сопровождаться апатией и депрессией.

Тошнота и рвота, особенно утренняя тошнота, могут также являться признаками опухоли головного мозга, не зависящими от приема пищи.

Онемение часто наблюдается вследствие воздействия опухоли на нервную систему, что может привести к ощущению покалывания или паралича в разных частях тела.

Эти симптомы могут быть обусловлены самой опухолью или ее лечением, таким как химиотерапия или облучение.

Профилактика рака головного мозга

Профилактика рака головного мозга заключается в соблюдении достаточно простых правил:

Обязательно высыпайтесь, поскольку здоровый сон в достаточном количестве способствует восстановлению мозга.

Откажитесь от употребления энергетических коктейлей и большого количества кофе.

Отдыхайте достаточно.

Постарайтесь отстраниться от переживаний, меньше нервничать.

Не употребляйте продукты из обработанной свинины.

Введите в рацион свежие овощи и фрукты в большом количестве.

Откажитесь от вредных привычек.

Откажитесь от разных копченостей и колбас или сведите к минимуму их употребление.

Как правило, рак головного мозга развивается у людей в возрасте от 50 до 65 лет.

Находясь в этом возрасте, следует внимательно отнестись к своему здоровью, и при необходимости пройти обследование, основой которого является магнитно-резонансная томография головы.

Данное обследование поможет выявить любое новообразование головного мозга на ранних стадиях и начать соответствующее лечение.

Что известно о смерти Заворотнюк

По данным росСМИ, состояние Заворотнюк резко ухудшилось две недели назад. После этого дочь актрисы Анна экстренно вылетела из Дубая в Москву.

У актрисы остались двое взрослых детей - 28-летняя Анна и 23-летний Майкл, а также шестилетняя дочь Мила, которую 47-летняя на тот момент Анастасия родила от фигуриста Петра Чернышева.

Анастасия Заворотнюк с мужем и дочерью (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Сразу после последних родов артистка перестала выходить на связь с подписчиками в социальных сетях и появляться на светских мероприятиях.

30 мая стало известно о смерти российской актрисы.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Самой известной актерской работой Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале "Моя прекрасная няня", где она сыграла глуповатую няню Вику, которая приехала в Москву из украинского Мариуполя. Всего за пять лет актриса снялась в 173 сериях проекта.

Она также принимала участие в российских телешоу "Танцы на льду", "Танцы со звездами", "Брачные игры", "Две звезды" и других.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)