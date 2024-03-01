Від аніме до аудіокниг: 8 різноманітних історій, які треба побачити і почути в березні

Фільми і серіали

Аквамен і Загублене королівство

Після того як Чорна Манта не зміг перемогти Аквамена у двобої - він героїчно відступив. Та жага помститися за смерть батька була вище. Цього разу він повертається з чітким планом: знищити Аквамена раз і назавжди за допомогою сили Чорного Тризуба, що пробуджує давнє зло. Тепер Артур мусить знайти колишнього короля Атлантиди - свого зведеного брата Орму і укласти з ним незвичну угоду.

Кривавий шлях

У 70-х роках на родину Ебігейл Арчер скоюють напад та викрадають її коня. Дівчині дивом пощастило вижити в цій кривавій трагедії. На шляху до помсти та пошуку винних Ебігейл стикається із жорстокістю реального світу.

Та неочікувано на просторах Дикого Заходу вона знаходить підтримку там, де її не чекаєш. Дівчина зустрічає соратників, які вірять у її справу та приєднуються до пошуку бандитів. Разом вони мають повернути справедливість та помститися за втрати.

Справжній детектив. 4 сезон

Настали найдовші зимові ночі на Алясці. Усі мешканці цього штату заздалегідь підготувалися. Але не очікували одного - містичних зникнень у місті Енніс. Вісім дослідників місцевої наукової станції наче розчинились у повітрі, не залишивши за собою жодного сліду. Тепер детективкам Денверс та Наварро доведеться розкрити зловісну таємницю. Жінки навіть не уявляють, що на них чекає попереду…

Приємно познайомитись, Бог

Нанамі Момодзоно опинилася в складній ситуації - її батько програв усі статки в азартні ігри і зник. Залишившись один на один зі своїми проблемами та думками, дівчина йде до парку. Аж раптом - вона вже рятує чоловіка від розлюченого пса й ділиться з ним своїми переживаннями. Мікаге одразу пропонує свою допомогу, а вона її приймає.

Але Нанамі навіть не підозрює, що в цей момент повʼязала своє життя з Богом. І зовсім скоро стане божеством, успадкувавши святиню від нього.

Аудіокниги

Школа ідеальних матерів

У Фаріди було ідеальне щасливе життя - великий будинок, чоловік, сімейний затишок та справа, яка їй до душі.

Та раптом усе різко змінилося. Через три місяці після народження доньки чоловік покинув родину, а через спільну опіку жінка мусила розриватися між потребою заробляти й піклуватися про доньку. Одного дня вона залишила її саму вдома, а повернувшись - була позбавлена материнських прав. Цей роман про "досконале" виховання, суспільний тиск та силу материнської любові.

Смерть солдата. Історія, розказана його сестрою

Володимир Павлів - український воїн, який загинув на фронті в березні 2017-го за кілька років до початку повномасштабного вторгнення. Ця історія не мала б бути написана, а життя мало скластись інакше.

Цитуємо: "Я воліла б, щоб не довелося писати цю книжку, щоб не було теми для неї, щоб брат був живий, а не щоб мою книжку надрукували". Це особиста оповідь авторки, та водночас вона говорить від усіх, хто постраждав від кривавої війни.

Нацисти-мільярдери. Темна історія найбагатших династій Німеччини

На які вчинки готові піти люди заради влади та матеріальних багатств? На це питання влучно відповів Давід де Йонг, розповівши про німецьких мільярдерів та відомі компанії з темним минулим. Багато з них співпрацювали з Третім Рейхом, підтримували їхні звірства та були співучасниками антисемітських заходів за часів правління Гітлера.

Чудові історії на добраніч

Щоб затишно перезимувати під землею, потрібно облаштувати тепленьку нірку, назбирати смаколиків, але найголовніше - покликати друзяк! Кмітливі мишенята Антьє й Антон, полярний ведмедик Улісс, кішка Катріна та пташеня розкажуть захопливі історії, з якими завжди буде затишно. І не забудьте послухати улюблену книжечку, від якої навіть пан Пугач передумав полювати мишок і тепер щовечора читає їм веселі оповідки.