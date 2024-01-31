9 фільмів і мультиків, які необхідно подивитися в лютому

Гостросюжетні бойовики, трилери, мультики, чи, може, аніме? Що виберете ви для затишного перегляду в лютому?

РБК-Україна (проєкт Styler) спільно з MEGOGO підготували добірку новинок на медіасервісі, кожна з яких може зайняти гідне місце у вашому серці.

Нестримні 4

Все, що потрапляє до рук терористів, може стати небезпечною зброєю. Особливо, якщо це ядерні боєголовки. Загроза ядерної війни, що нависла над світом, змушує ЦРУ зібрати спеціальний підрозділ для протистояння лиходіям. Члени елітного угрупування "Нестримні" вирішували багато складних завдань, але порятунок світу - задача не з простих.

Дочка болотного царя

Джейкоб Холбрук - жорстокий та безпощадний серійний вбивця на прізвисько “болотний король”. Протягом 12 років він тримав у неволі свою дружину та маленьку Хелену. Усе закінчилось ув’язненням Джейкоба, що дозволило доньці почати нормальне життя. Але в дорослому віці вона дізнається, що її батько втік із в’язниці й тепер її сім’я у небезпеці. Попри його диявольське нутро, в дитинстві він все ж навчив Хелену базових прийомів для виживання, які їй доведеться застосувати проти нього самого.

Голодні ігри: балада про змій і пташок

Країна Панем поділена на 12 округів, кожен з яких підпорядковується економічному та соціальному центру - Капітолію. Заможні жителі “столиці” ні в чому собі не відмовляють, особливо в розвагах. Щороку з кожного округу випадковим чином вибирають молодих хлопців та дівчат, які вимушені боротися одне з одним за виживання. Однією з таких стає Люсі Грей Берд, яку під свою опіку бере житель Капітолія - Коріолан Сноу.

МЗГАН

Роботехнолог на ім’я Джемма працює в компанії з виготовлення іграшок. Найкращим досягненням дівчини стає створення роботизованої ляльки M3GAN, яка повинна замінити няньку та стати справжнім другом дитини. Нагода випробувати її на практиці випадає тоді, коли Джеммі доводиться взяти опіку над племінницею. Проте штучний інтелект занадто буквально сприймає завдання “оберігати” дівчинку, що призводить до трагічних наслідків.

Міньйони: Грювітація

Маленькі жовті бешкетники мільйони років намагалися знайти гідного лідера. Побачивши підлітка на ім’я Грю, вони пропонують йому зайняти важливу посаду. З перших же днів стає зрозуміло, що Грю - той, хто їм потрібен. Попри юний вік, його лихі наміри викликають страх та огиду, а тепер - у нього є всі можливості, аби почати втілювати їх у життя.

Кіт у чоботях 2: Останнє бажання

Легендарний герой і розбійник Кіт у Чоботях ніколи не боявся складних випробувань! Він підкорював серця кицьок, став улюбленцем публіки, а в поєдинках йому не було рівних. Але випадкове пробудження велетня змінить усе - котик втратить вісім життів із девʼяти. Здавалося, шансів на виживання немає, але є легенда про "останнє бажання". То чому б не відшукати його?

Бажання

Королівство Росас - по-справжньому чарівне місце. Тут кожен може здійснити свої мрії та найзаповітніші бажання. Для цього треба всього лише поділитися ними з королем Магніфіко. Але з часом його нова учениця помічає, що король виконує лише ті бажання, які приносять користь йому самому. Це не влаштовує юну Ашу і змушує дівчину почати боротися за справедливість.

WONKA

Віллі Вонка - молодий та мрійливий хлопчик, який обожнює кондитерське ремесло. Багато вільного часу він витратив на вивчення всіх тонкощів приготування шоколаду і тепер готовий відкрити власну фабрику. Проте старі монополісти не дозволяють юнаку так просто заснувати власну справу - тому Віллі змушений діяти хитро та кмітливо.

Приємно познайомитись, Бог

17-річна Нанамі Момодзоно була звичайною школяркою до того моменту, поки її батько не покинув доньку наодинці. Як наслідок Нанамі втратила домівку і була змушена шукати допомоги у людей на вулиці. Мікаґе, якого дівчина зустріла в парку, допоміг їй не тільки знайти нову оселю, а ще й наділив серйозними повноваженнями.