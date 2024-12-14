Від 13 000 за добу. Найдорожчі готелі Буковелю, щоб відсвяткувати Різдво чи Новий рік
12 грудня стартував сезон відпочинку на гірськолижному курорті "Буковель". Готелі вже підготували різні святкові пропозиції та акції для відвідувачів. Однак чим ближче до Різдва та Нового року, тим менше вільних номерів залишається й тим вищою стає вартість проживання за добу.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку найдорожчих готелів Буковелю, де цінник за добу стартує від 13 000 гривень.
Beskyd Suites
Готель має зручне розташування - у центрі курорту "Буковель". Гості можуть скористатися безкоштовними велосипедами для прогулянки як по самому курорту, так і визначними місцями довкола нього.
На території готелю можна орендувати гірськолижне спорядження. На додачу однією з переваг є опція ski-to-door, тобто виїзд на схил прямо з житла й навпаки.
Сніданки не входять у вартість номерів: гості можуть замовити їх відповідно до меню в ресторані готелю. Заселення дітей віком до п'яти років, якщо вони спатимуть із батьками, безкоштовне.
"Beskyd Suites" у Буковелі (фото: instagram.com/beskydsuites; booking.com)
Вартість номерів з 24 до 26 грудня:
- апартаменти на двох/трьох/чотирьох осіб - 32 400 гривень/34 800 гривень/37 200 гривень
- покращені апартаменти на двох/трьох/чотирьох осіб - 38 880 гривень/41 280 гривень/43 680 гривень
Якщо ви скасуєте бронювання чи не заїдете, з вас стягнуть 50% від загальної вартості проживання.
Варто сказати, що чим ближче до Різдва та Нового року, тим вища вартість проживання.
Ціни на бронювання за одну ніч зростають із наближенням свят (скриншот)
Адреса: урочище Щивки Нижня, станція витягу №5, с. Поляниця.
Шпиці
Готель пропонує різні послуги для відвідувачів: SPA, скандинавська ходьба, трансфер у Буковель, хобі-кімната для дітей.
Сніданки та користування басейном і зоною SPA входять у вартість. Крім того, безкоштовно надають дитяче ліжечко за запитом гостей.
Вартість номерів з 26 по 26 грудня:
- "делюкс" на двох - 27 876 гривень
- дворівневий номер на двох/трьох/чотирьох осіб - 29 876 гривень/31 776 гривень/33 676 гривень
- "люкс" на двох/трьох/чотирьох осіб - 33 876 гривень/35 776 гривень/37 676 гривень
Готель "Шпиці" (фото: booking.com)
Є можливість безкоштовного скасування бронювання. Ціна зростає з наближенням святкових днів.
Адреса: вулиця Горішків, 348, с. Яблуниця.
Glacier Premium Apartments
В описі готелю зазначають, що це найбільший відпочинковий комплекс Буковелю. Його розташували на березі озера Молодості. Готель складається зі 182 апартаментів, спортивно-оздоровчого комплексу, SPA та простору для дітей.
У вартість номерів включені сніданки, дитяча кімната та фітнес-зал. Є можливість безкоштовного скасування бронювання.
Територія готелю "Glacier Premium Apartments" (фото: booking.com)
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
- сімейні апартаменти на трьох осіб - 23 400 гривень
- апартаменти з краєвидом на трьох осіб - 24 700 гривень
- апартаменти з видом на озеро на трьох осіб - 32 500 гривень
- апартаменти класу "люкс" на чотирьох осіб - 31 200 гривень
- покращені апартаменти на п'ятьох осіб - 45 500 гривень
Наразі готель пропонує акцію: якщо ви бронюєте чотири доби, то п'ята буде безкоштовною. Пропозиція діятиме в будні дні з 6 січня по 31 березня.
Адреса: урочище Вишні №654, с. Поляниця.
Marmaros
Готель розташований у центрі Буковеля за 100 метрів від гірськолижного підйомника. Серед послуг - ресторан, SPA та дитяча кімната. У вартість номерів також входять сніданок і вечеря.
Для військових ЗСУ в комплексі діє постійна знижка 10%. Щоб нею скористатися, потрібно показати посвідчення УБД, військовий квиток, посвідчення чи довідку про проходження військової служби.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
- стандартний номер на двох/трьох осіб - 23 000 гривень/24 160 гривень
- сімейні апартаменти на трьох осіб - 23 4000 гривень
- апартаменти на шістьох осіб - 33 600 гривень
Зверніть увагу: якщо ви скасували бронювання або не заїхали взагалі, все одно стягується повна вартість бронювання. Проте можна безкоштовно змінити дати.
Адреса: урочище Вишні 260, с. Поляниця.
Girski
Готель розташований під витягами, тому дістатися до них не становить проблеми. За словами гостей у відгуках, уся необхідна інфраструктура також поруч. Сам готель пропонує SPA, ресторан, дитячу кімнату та трансфер.
Сніданки та вечері входять у вартість номера. Також є можливість безкоштовного скасування бронювання.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
- сімейний номер на двох/трьох осіб - 22 680 гривень/25 596 гривень
- "люкс" із видом на гори та доступом до SPA на двох осіб - 30 132 гривні (зі знижкою)
Ціни зростають з наближенням свят.
Адреса: урочище Вишня, 389, с. Поляниця.
Номери вищої категорії ("люкс", "делюкс" тощо) мають доступ до SPA-центру (фото: booking.com)
Mountain Lift 7 Hotel
Серед зручностей готелю дитячий клуб, ігровий майданчик, критий басейн, сауна, ресторан. Для гостей, які люблять активний відпочинок, пропонують катання на лижах і велосипеді.
У вартість номера входять два варіанти сніданку: "шведський стіл" або континентальний.
Зауважте, що наразі сайт готелю не працює, тому детальну інформацію можна дізнатися безпосередньо під час бронювання. Також є можливість безкоштовного скасування бронювання.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
- "люкс" з балконом на: двох/трьох/чотирьох/п'ятьох осіб - 21 520 гривень/21 500 гривень/21 600 гривень/24 000 гривень
У передноворічні дати вартість за добу становитиме майже 15 000 гривень.
Адреса: урочище Вишня, 230, с. Поляниця.
Готель розташовано близько до підйомника та інших локацій гірськолижного курорту (фото: booking.com)
Chevalier
Готель розміщено в центрі курорту "Буковель", тому дістатися звідси до будь-якої іншої локації буде просто. А за 100 метрів розташовний гірськолижний підйомник №5.
З цікавого гості можуть скористатися приладдям для приготування барбекю та безкоштовним оздоровчим спа-центром. Також працює трансфер (до повномасштабної війни можна було замовити послугу трансферу з та до аеропорту).
Сніданки включені у вартість номера. Зверніть увагу: якщо ви скасували чи змінили бронювання або не заїхали взагалі, все одно стягується повна вартість бронювання.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
- "люкс" на двох осіб без сніданку/зі сніданком - 21 200 гривень/23 200 гривень
Наразі немає можливості перевірити вартість на сайті готелю.
Адреса: урочище Вишня, 323, с. Поляниця
Екстер'єр та інтер'єр готелю "Chevalier" (фото: booking.com)
Fomich Residence
Готель пропонує різноманітні послуги для гостей: трансфер, кальяни на відкритій терасі, проведення днів народжень, оформлення подарункових сертифікатів, SPA-зона тощо.
Для відвідувачів також є басейн просто неба на сьомому поверсі, проте варто уточнювати, чи працює він взимку. Однак дітям до 12 років не можна відвідувати SPA-зону.
Якщо бронювати номер на п'ять ночей з 28 грудня 2024 по 7 січня 2025 року, то можна отримати один із подарунків: прокат лиж на один день безкоштовно, знижка на новорічну програму тощо.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
- стандартний двомісний номер на двох осіб - 13 500 гривень (зі знижкою)
- сімейний "делюкс" на двох осіб - 17 820 гривень (зі знижкою)
- сімейний номер з терасою на двох осіб - 19 800 гривень
- "люкс" із доступом до SPA на двох осіб - 20 400 гривень
Fomich Residence пропонує низку послуг і розваг у SPA (фото: booking.com; instagram.com)
Сніданки входять у вартість номера. За обід потрібно додатково заплатити 2 000 гривень. Зверніть увагу: якщо ви скасували чи змінили бронювання або не заїхали взагалі, все одно стягується повна вартість бронювання.
Адреса: урочище Вишня 14, с. Поляниця.
Раніше ми писали, скільки коштує катання на лижах, житло та харчування в "Буковелі".
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайти та соціальні мережі згаданих готелів, booking.com).