Від 13 000 за добу. Найдорожчі готелі Буковелю, щоб відсвяткувати Різдво чи Новий рік

12 грудня стартував сезон відпочинку на гірськолижному курорті "Буковель" . Готелі вже підготували різні святкові пропозиції та акції для відвідувачів. Однак чим ближче до Різдва та Нового року, тим менше вільних номерів залишається й тим вищою стає вартість проживання за добу.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку найдорожчих готелів Буковелю, де цінник за добу стартує від 13 000 гривень.

Beskyd Suites

Готель має зручне розташування - у центрі курорту "Буковель". Гості можуть скористатися безкоштовними велосипедами для прогулянки як по самому курорту, так і визначними місцями довкола нього.

На території готелю можна орендувати гірськолижне спорядження. На додачу однією з переваг є опція ski-to-door, тобто виїзд на схил прямо з житла й навпаки.

Сніданки не входять у вартість номерів: гості можуть замовити їх відповідно до меню в ресторані готелю. Заселення дітей віком до п'яти років, якщо вони спатимуть із батьками, безкоштовне.

"Beskyd Suites" у Буковелі (фото: instagram.com/beskydsuites; booking.com)

Вартість номерів з 24 до 26 грудня:

апартаменти на двох/трьох/чотирьох осіб - 32 400 гривень/34 800 гривень/37 200 гривень

покращені апартаменти на двох/трьох/чотирьох осіб - 38 880 гривень/41 280 гривень/43 680 гривень

Якщо ви скасуєте бронювання чи не заїдете, з вас стягнуть 50% від загальної вартості проживання.

Варто сказати, що чим ближче до Різдва та Нового року, тим вища вартість проживання.

Ціни на бронювання за одну ніч зростають із наближенням свят (скриншот)

Адреса: урочище Щивки Нижня, станція витягу №5, с. Поляниця.

Шпиці

Готель пропонує різні послуги для відвідувачів: SPA, скандинавська ходьба, трансфер у Буковель, хобі-кімната для дітей.

Сніданки та користування басейном і зоною SPA входять у вартість. Крім того, безкоштовно надають дитяче ліжечко за запитом гостей.

Вартість номерів з 26 по 26 грудня:

"делюкс" на двох - 27 876 гривень

дворівневий номер на двох/трьох/чотирьох осіб - 29 876 гривень/31 776 гривень/33 676 гривень

"люкс" на двох/трьох/чотирьох осіб - 33 876 гривень/35 776 гривень/37 676 гривень

Готель "Шпиці" (фото: booking.com)

Є можливість безкоштовного скасування бронювання. Ціна зростає з наближенням святкових днів.

Адреса: вулиця Горішків, 348, с. Яблуниця.

Glacier Premium Apartments

В описі готелю зазначають, що це найбільший відпочинковий комплекс Буковелю. Його розташували на березі озера Молодості. Готель складається зі 182 апартаментів, спортивно-оздоровчого комплексу, SPA та простору для дітей.

У вартість номерів включені сніданки, дитяча кімната та фітнес-зал. Є можливість безкоштовного скасування бронювання.

Територія готелю "Glacier Premium Apartments" (фото: booking.com)

Вартість номерів з 24 по 26 грудня:

сімейні апартаменти на трьох осіб - 23 400 гривень

апартаменти з краєвидом на трьох осіб - 24 700 гривень

апартаменти з видом на озеро на трьох осіб - 32 500 гривень

апартаменти класу "люкс" на чотирьох осіб - 31 200 гривень

покращені апартаменти на п'ятьох осіб - 45 500 гривень

Наразі готель пропонує акцію: якщо ви бронюєте чотири доби, то п'ята буде безкоштовною. Пропозиція діятиме в будні дні з 6 січня по 31 березня.

Адреса: урочище Вишні №654, с. Поляниця.

Marmaros

Готель розташований у центрі Буковеля за 100 метрів від гірськолижного підйомника. Серед послуг - ресторан, SPA та дитяча кімната. У вартість номерів також входять сніданок і вечеря.

Для військових ЗСУ в комплексі діє постійна знижка 10%. Щоб нею скористатися, потрібно показати посвідчення УБД, військовий квиток, посвідчення чи довідку про проходження військової служби.

Вартість номерів з 24 по 26 грудня:

стандартний номер на двох/трьох осіб - 23 000 гривень/24 160 гривень

сімейні апартаменти на трьох осіб - 23 4000 гривень

апартаменти на шістьох осіб - 33 600 гривень

Зверніть увагу: якщо ви скасували бронювання або не заїхали взагалі, все одно стягується повна вартість бронювання. Проте можна безкоштовно змінити дати.

Адреса: урочище Вишні 260, с. Поляниця.

Girski

Готель розташований під витягами, тому дістатися до них не становить проблеми. За словами гостей у відгуках, уся необхідна інфраструктура також поруч. Сам готель пропонує SPA, ресторан, дитячу кімнату та трансфер.

Сніданки та вечері входять у вартість номера. Також є можливість безкоштовного скасування бронювання.

Вартість номерів з 24 по 26 грудня:

сімейний номер на двох/трьох осіб - 22 680 гривень/25 596 гривень

"люкс" із видом на гори та доступом до SPA на двох осіб - 30 132 гривні (зі знижкою)

Ціни зростають з наближенням свят.

Адреса: урочище Вишня, 389, с. Поляниця.

Номери вищої категорії ("люкс", "делюкс" тощо) мають доступ до SPA-центру (фото: booking.com)

Mountain Lift 7 Hotel

Серед зручностей готелю дитячий клуб, ігровий майданчик, критий басейн, сауна, ресторан. Для гостей, які люблять активний відпочинок, пропонують катання на лижах і велосипеді.

У вартість номера входять два варіанти сніданку: "шведський стіл" або континентальний.

Зауважте, що наразі сайт готелю не працює, тому детальну інформацію можна дізнатися безпосередньо під час бронювання. Також є можливість безкоштовного скасування бронювання.

Вартість номерів з 24 по 26 грудня:

"люкс" з балконом на: двох/трьох/чотирьох/п'ятьох осіб - 21 520 гривень/21 500 гривень/21 600 гривень/24 000 гривень

У передноворічні дати вартість за добу становитиме майже 15 000 гривень.

Адреса: урочище Вишня, 230, с. Поляниця.

Готель розташовано близько до підйомника та інших локацій гірськолижного курорту (фото: booking.com)

Chevalier

Готель розміщено в центрі курорту "Буковель", тому дістатися звідси до будь-якої іншої локації буде просто. А за 100 метрів розташовний гірськолижний підйомник №5.

З цікавого гості можуть скористатися приладдям для приготування барбекю та безкоштовним оздоровчим спа-центром. Також працює трансфер (до повномасштабної війни можна було замовити послугу трансферу з та до аеропорту).

Сніданки включені у вартість номера. Зверніть увагу: якщо ви скасували чи змінили бронювання або не заїхали взагалі, все одно стягується повна вартість бронювання.

Вартість номерів з 24 по 26 грудня:

"люкс" на двох осіб без сніданку/зі сніданком - 21 200 гривень/23 200 гривень

Наразі немає можливості перевірити вартість на сайті готелю.

Адреса: урочище Вишня, 323, с. Поляниця

Екстер'єр та інтер'єр готелю "Chevalier" (фото: booking.com)

Fomich Residence

Готель пропонує різноманітні послуги для гостей: трансфер, кальяни на відкритій терасі, проведення днів народжень, оформлення подарункових сертифікатів, SPA-зона тощо.

Для відвідувачів також є басейн просто неба на сьомому поверсі, проте варто уточнювати, чи працює він взимку. Однак дітям до 12 років не можна відвідувати SPA-зону.

Якщо бронювати номер на п'ять ночей з 28 грудня 2024 по 7 січня 2025 року, то можна отримати один із подарунків: прокат лиж на один день безкоштовно, знижка на новорічну програму тощо.

Вартість номерів з 24 по 26 грудня:

стандартний двомісний номер на двох осіб - 13 500 гривень (зі знижкою)

сімейний "делюкс" на двох осіб - 17 820 гривень (зі знижкою)

сімейний номер з терасою на двох осіб - 19 800 гривень

"люкс" із доступом до SPA на двох осіб - 20 400 гривень

Fomich Residence пропонує низку послуг і розваг у SPA (фото: booking.com; instagram.com)

Сніданки входять у вартість номера. За обід потрібно додатково заплатити 2 000 гривень. Зверніть увагу: якщо ви скасували чи змінили бронювання або не заїхали взагалі, все одно стягується повна вартість бронювання.

Адреса: урочище Вишня 14, с. Поляниця.