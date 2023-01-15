Від 1 мм до 23 кг: дивіться, як виглядають рослини з найменшими і найбільшим насінням

Яка рослина має насіння 23 кг

Найкрупніше насіння у світі мають кокосові пальми. Адже сам кокос – це і є по суті насінина. Похвалитися гігантським двадцятикілограмовим насінням може гігантська "віялова" пальма, яка росте на Сейшельських островах, що в Індійському океані.

Її називають ще Сейшельська пальма, або Лодоіцея або Коко-де-мер. Така пальма має подвійний кокосовий горіх, вага якого може досягати 23 кілограмів.

Сейшельська пальма (фото: Вікіпедія)

Ця кімнатна рослина має найкрихітніше насіння

А от найдрібніше насіння мають, хто би міг подумати, - орхідеї. Довжина насінини – не більше 1 мм. А 1 млн насінин важить менше 82 грамів.

Цікаво, що у світі рослин від величини насінини не залежить розмір рослини, що з неї виросте. Ті ж орхідеї виростають крупнішими, ніж інші представники флори, насіння яких крупніше.

Орхідея (фото: freepik)

Зокрема, гігантське червоне дерево починає своє життя з крихітної насінини, розміром близько 1,6 мм.