RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От 1 мм до 23 кг: смотрите, как выглядят растения с самыми мелкими и самыми крупными семенами

Какие растения имеют самые маленькие и самые крупные семена (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мир растений настолько удивителен, что познавать его можно всю жизнь и так до конца и не узнать. К примеру, знаете ли вы, как выглядят растения с самыми крупными и самыми мелкими семенами.

Об этом узнайте в материале Styler ниже.

Какое растение имеет семена 23 кг

Самые крупные семена в мире имеют кокосовые пальмы. Ведь сам кокос – это и есть по существу семена. Похвастаться гигантскими двадцатикилограммовыми семенами может гигантская "веерная" пальма, которая растет на Сейшельских островах, что в Индийском океане.

Ее называют еще Сейшельской пальмой, или Лодоицей или Коко-де-мэр. Такая пальма имеет двойной кокосовый орех, вес которого может достигать 23 килограмма.

Сейшельская пальма (фото: Википедия)

Это комнатное растение имеет самые крошечные семена.

А вот самые мелкие семена имеют, кто бы мог подумать, – орхидеи. Длина семян – не более 1 мм. А 1 млн семян весит менее 28 граммов.

Интересно, что в мире растений от величины семян не зависит размер растения, что из него вырастет. Те же орхидеи вырастают крупнее, чем другие представители флоры, семена которых крупнее.

Орхидея (фото: freepik)

В частности, гигантское красное дерево начинает свою жизнь с крохотных семян, размером около 1,6 мм.

Раньше мы писали, какое животное считается самым ядовитым в мире.

Кроме того читайте, почему коты на самом деле топчут вас лапами и мурлыкают.

Читайте РБК-Украина в Google News
сад и огородРослини