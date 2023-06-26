Вічного кохання у засвітах: через падіння уламків російської ракети в Києві загинула молода пара

Дівчина розповіла, що пара брала активну участь у фестивалях реконструкції.

"Дуже хочу вас запам'ятати такими, як побачила вперше. Тебе, дівчино-з-бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою.І тебе, хлопче-з-вічною-посмішкою, в якого ми сиділи на кухні з Михайлом після мого першого в житті реконструкторського фестивалю в очікуванні потягу і тринділи про те, як ефективніше і веселіше бити людей залізяками. Мала честь знати вас обох. Вічного вам кохання в засвітах", - написала Kris Dziuba та опублікувала фотографії загиблої пари.

Данило та Юлія загинули у Києві 24 червня (Фото:facebook.com/kris.dzyuba)

"Друзі. На жаль, повинні повідомити, що Daniel Kurylenko та його дружина Julia Petra загинули вчора. До їхньої квартири потрапила частина ракети. Сьогодні їхні тіла були ідентифіковані. Прощання відбудеться у вівторок, місце і час ми повідомимо трохи пізніше. Цей місяць став чорним для нашої сім'ї, це велике горе. Однак згадуємо їх із любов'ю та повагою. Співчуття сім'ї та друзям. Залишайте свої світлі спогади про чудових Даню та Юлю, щоб ми ніколи їх не забули", - написали на сторінці Клубу історичної реконструкції Papor.

Прощання з Данилом та Юлією відбудеться у вівторок, 27 червня, о 15:30 на вулиці Байкова, 16.

"Будемо вдячні всі, хто зможе прийти та висловити їм свою подяку та любов. Прохання - якщо ви хочете придбати квіти, утримайтеся від церковних (християнських) символів, вінків та пластикових квітів. Ми б хотіли для них лише живих квітів", - додали в Клубі.