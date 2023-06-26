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Вечной любви на небесах: из-за падения обломков российской ракеты в Киеве погибла молодая пара

В Киеве из-за обломков ракеты погибла молодая пара (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В ночь на 24 июня обломки сбитой российской ракеты попали в жилой дом в Соломенском районе Киева. В 24-этажном здании были повреждены квартиры с 16 по 19 этажи, начался пожар. Изначально было известно о трех погибших и более десятка раненых. Позже стало известно еще о двух погибших.

Только 25 июня стало известно, что под завалами дома оказалась молодая пара - Юлия Петра и Данил Кириленко. Детали рассказала близкая подруга семьи на своей странице в Facebook.

Девушка рассказала, что пара активно участвовала в фестивалях реконструкции.

"Очень хочу вас запомнить такими, какими увидела впервые. Тебя, девушка, с бездонными глазами, которую мы как будто еще вчера принимала в шумную Рарого-семью, мазали в саже и называли посестрой. И тебя, парень с вечной улыбкой, у которого мы сидели на кухне с Михаилом после моего первого в жизни реконструкторского фестиваля и говорили о том, как эффективнее и веселее бить людей железками. Имела честь знать вас обоих. Вечной вам любви на небесах", - написала Kris Dziuba и опубликовала фотографии погибшей пары.

Данил и Юлия погибли в Киеве 24 июня (Фото:facebook.com/kris.dzyuba)

"Друзья. К сожалению, должны сообщить, что Daniel Kurylenko и его жена Julia Petra погибли вчера. В их квартиру попала часть ракеты. Сегодня их тела были идентифицированы. Прощание состоится во вторник, место и время мы сообщим чуть позже. Этот месяц стала черным для нашей семьи, это большое горе. Однако вспоминаем их с любовью и уважением. Соболезнования семье и друзьям. Оставляйте свои светлые воспоминания о замечательных Дане и Юле, чтобы мы никогда их не забыли", - написали на странице Клуба исторической реконструкции Papor.

Прощание с Данилом и Юлией состоится во вторник, 27 июня, в 15:30 по улице Байковая, 16.

"Будем благодарны все, кто сможет прийти и высказать им свою благодарность и любовь. Просьба - если вы хотите приобрести цветы, воздержитесь от церковных (христианских) символов, венков и пластиковых цветов. Мы бы хотели для них только живых цветов", - добавили в Клубе.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГСЧС закончила разбирать завалы многоэтажки в Киеве, которая пострадала от ракетного удара.

А еще рассказывали о том, что на фронте погиб участник Революции Достоинства.

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