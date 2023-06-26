Вечной любви на небесах: из-за падения обломков российской ракеты в Киеве погибла молодая пара

Девушка рассказала, что пара активно участвовала в фестивалях реконструкции.

"Очень хочу вас запомнить такими, какими увидела впервые. Тебя, девушка, с бездонными глазами, которую мы как будто еще вчера принимала в шумную Рарого-семью, мазали в саже и называли посестрой. И тебя, парень с вечной улыбкой, у которого мы сидели на кухне с Михаилом после моего первого в жизни реконструкторского фестиваля и говорили о том, как эффективнее и веселее бить людей железками. Имела честь знать вас обоих. Вечной вам любви на небесах", - написала Kris Dziuba и опубликовала фотографии погибшей пары.

Данил и Юлия погибли в Киеве 24 июня (Фото:facebook.com/kris.dzyuba)

"Друзья. К сожалению, должны сообщить, что Daniel Kurylenko и его жена Julia Petra погибли вчера. В их квартиру попала часть ракеты. Сегодня их тела были идентифицированы. Прощание состоится во вторник, место и время мы сообщим чуть позже. Этот месяц стала черным для нашей семьи, это большое горе. Однако вспоминаем их с любовью и уважением. Соболезнования семье и друзьям. Оставляйте свои светлые воспоминания о замечательных Дане и Юле, чтобы мы никогда их не забыли", - написали на странице Клуба исторической реконструкции Papor.

Прощание с Данилом и Юлией состоится во вторник, 27 июня, в 15:30 по улице Байковая, 16.

"Будем благодарны все, кто сможет прийти и высказать им свою благодарность и любовь. Просьба - если вы хотите приобрести цветы, воздержитесь от церковных (христианских) символов, венков и пластиковых цветов. Мы бы хотели для них только живых цветов", - добавили в Клубе.