Вибухи у Києві налякали містян. Їхня причина обурила усіх (відео)

Що сталося у столиці (колаж: РБК-Україна)

Ввечері 30 березня мешканців Києва перелякали раптові звуки вибухів, які пролунали на правому березі. Як виявилося, загрози вони не несли, хоча й були вкрай недоречними на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Що сталося у Києві та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання новини було використано джерела: Telegram-канали "Реальний Київ", "Київ INFO", "Киевский движ".