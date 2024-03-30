Взрывы в Киеве испугали горожан. Их причина возмутила всех (видео)

Вечером 30 марта жителей Киева испугали внезапные звуки раздавшихся на правом берегу взрывов. Как оказалось, угрозы они не несли, хотя и были очень неуместны на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Что произошло в Киеве и как на это реагирует сеть, говорит РБК-Украина (проект Styler).

В Киеве слышали взрывы

Вечером жители столицы начали сообщать в сети о том, что они слышали странные взрывы. Как оказалось позже, неизвестные решили устроить салют. Даже несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война и запрет на салюты никто не отменил, кому-то захотелось устроить праздник со "спецефектами".

"Взрывы на Печерске - это какие-то больные запустили салют", - прокомментировали ситуацию в одном из местных Telegram-каналов.

К тому же сообщалось, что звуки взрывов были слышны у станции метро "Выдубичи".

Как реагирует сеть

Причина взрывов возмутила пользователей. В комментариях они пишут:

"Мало ракет? Очень весело кому-то?"

"Но это запрещено!"

"Это не неизвестные, это решить, таких надо сажать"

"Ждем извинений"

"Думаю, что уже и не такие неизвестные... Простой смертный этого не сделает, а вот мажор запросто".

Запрет салютов – что стоит помнить

Напомним, 6 ноября 2023 года в Украине заработал закон о запрете салютов и петард . Нарушителей, которые решат "поиграть" салютами, фейерверками и петардами, будут ждать наказания как административного, так и уголовного характера.