Вибори в США. Як зірки закликають голосувати за Гарріс і Трампа

Які зірки закликають голосувати за Гарріс

Леді Гага

Співачка Леді Гага відвідала мітинг Камали Гарріс у Пенсільванії, де виконала пісню "God Bless America", перш ніж представити чоловіка Гарріс, Дуга Емгофа.

Ріанна

Виконавиця Ріанна підтримала Гарріс у своєму дописі в понеділок, в якому зазначила, що "захист цуценят і їх звільнення можна здійснити за одне голосування". Вона також пожартувала про "спробу потрапити на виборчі дільниці з (нею)" паспортом свого сина, використовуючи хештеги #votecauseicant і #TanSuitSeason.

Дженніфер Лопес

Співачка та актриса Дженніфер Лопес висловила свою підтримку Гарріс під час кампанії в Неваді, заявивши, що Трамп "принизив кожного латиноамериканця в цій країні". Це сталось після того, як комік охарактеризував Пуерто-Ріко, де народилися батьки Лопес, як "плаваючий острів сміття" на мітингу в підтримку Трампа.

Актори "Месників"

Скарлет Йоханссон, Роберт Дауні молодший, Кріс Еванс, Марк Руффало, Дон Чідл, Данай Гуріра та Пол Беттані об'єдналися, щоб підтримати відео Гарріс, а Руффало в іншому твіті закликав виборців "не залишатися осторонь" у цій ситуації.

Мадонна

Співачка Мадонна поділилася в Instagram, що повернулася додому з поїздки до Парижа, аби проголосувати за Гарріс.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Карді Б

Реперка Карді Бі, яка в червні зазначила, що "ніколи не стане республіканцем", незважаючи на критику Джо Байдена, планує виступити з промовою на передвиборчому мітингу Гарріс в Мілуокі, штат Вісконсін, у п’ятницю. У заході також візьмуть участь GloRilla, The Isley Brothers, Flo Milli, MC Lyte та DJ Gemini Gilly.

Карді Б (фото: instagram.com/iamcardib)

Арнольд Шварценеггер

Культурист, актор, мільярдер і колишній республіканський губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер висловив свою підтримку Гарріс у публікації у соцмережах, де він з іронією відзначив обидві політичні партії і зазначив: "Я ненавиджу політику більше, ніж будь-коли раніше".

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Дон Омар

Музикант Дон Омар, відомий як "Король реггетону", оголосив про свою підтримку Гарріс, зазначивши, що вважає, що її адміністрація буде "такою, що підвищує статус, розширює можливості та ставить на перше місце гідність кожного".

Дон Омар (фото: instagram.com/donomar)

Тейлор Свіфт

Поп-зірка Тейлор Свіфт висловила підтримку Камалі у публікації в Instagram лише кілька хвилин після завершення дебатів між Гарріс та Трампом.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Серед інших, хто приєднався до неї, були музиканти Gracie Abrams, Mumford & Sons, Bad Bunny, Рікі Мартін, Емінем, Джеймс Тейлор, Стіві Нікс, Віллі Нельсон, Брітані Спенсер, Марго Прайс, Шер, хіп-хоп дует Insane Clown Posse, Марк Ентоні, Ліззо, Юшер, Олівія Родріго, Джон Ледженд, Карді Бі, Кеша, Біллі Айліш разом зі своїм братом Фіннеасом, Чаппел Роан, Брюс Спрінгстін і Ніл Янг, а також мати Бейонсе, Тіна Ноулз.

Бейонсе, чия пісня "Freedom" використовувалася в кампанії Гарріс під час виборів, приєдналася до кандидата від Демократичної партії на мітингу в Х'юстоні 25 жовтня разом із колишньою колегою по групі Келлі Роуленд і актрисою Джесікою Альбою.

Бейонсе і Камала Гарріс (фото: instagram.com/beyonce)

Чимало акторів також висловили свою підтримку, серед яких Вілл Феррелл, Біллі Айхнер, Октавія Спенсер, Джулія Робертс, Леонардо Ді Капріо, Сара Джессіка Паркер, Вупі Голдберг, Джордж Клуні, Барбра Стрейзанд, Розі О'Доннелл, Джеймі Лі Кертіс, Синтія Ніксон, Мінді Калінг, Тоні Голдвін, Керрі Вашингтон, Нік Офферман, Джейн Фонда, Бен Стіллер, Кеті Гріффін, Джон Стамос, Ед Хелмс, Тіффані Хеддіш, Айк Барінгольц, Метт Деймон, Лін-Мануель Міранда, Обрі Плаза, Дженніфер Еністон, Мел Брукс, Лінда Картер, Левар Бертон, Ентоні Репп, Міша Коллінз, Марк Хемілл, Роберт Де Ніро, Дженніфер Лоуренс, Френ Дрешер, Брайан Кренстон і Енн Хетевей.

Які знаменитості підтримали Трампа

Ілон Маск

Генеральний директор SpaceX та Tesla став одним з найбільш впливових та відомих прихильників колишнього президента США. Нещодавно він приєднався до нього на низці мітингів, зокрема на події в Пенсільванії, де його помітили, як він із захопленням стрибав у спеціальній чорній кепці "MAGA".

У соцмережах він регулярно публікує схвальні меми про Трампа та теорії змови, включаючи штучно створені зображення атак на Камалу Гарріс. За інформацією Федеральної виборчої комісії США, він також пожертвував понад 119 мільйонів доларів на підтримку кампанії Трампа.

Кід Рок

Музикант Кід Рок є активним прихильником Трампа та часто бере участь у його мітингах. Вони навіть грають у гольф разом. У липні Рок виступив на національному з'їзді Республіканської партії, виконавши одну зі своїх пісень, і закликав натовп до "боротьби", натякаючи на спробу вбивства Трампа, що сталася 13 липня.

Після цієї події Рок опублікував коротке відео тривалістю вісім секунд у соцмережі X, де сказав: "Якщо ви лаєтеся з Трампом, то ви лаєтеся і зі мною".

Кід Рок (фото: Вікіпедія)

Халк Хоган

На з’їзді Республіканської партії також виступив колишній реслер і зірка реаліті-шоу Хоган, який, як і в часи своєї спортивної кар'єри, ефектно розірвав сорочку під час промови.

Він згадав про замах на Трампа, заявивши: "Вони намагалися вбити наступного президента Сполучених Штатів".

Після цього Хоган зірвав з себе сорочку і вигукнув: "Досить, брате, нехай знову панує манія Трампа!". Він додав, що раніше уникав політики, але події останніх років та нещодавні події змусили його висловитися.

Халк Хоган з Трампом (фото: instagram.com/hulkhogan)