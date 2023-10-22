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Вибиті зуби і порвана губа: відома українська співачка втратила свідомість під час зйомок мюзиклу

NAVKA (фото: instagram.com/navka.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська співачка знепритомніла під час зйомок мюзиклу. Як наслідок - вибиті зуби і порвана губа.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці NAVKA.

 Що сталось зі співачкою NAVKA

Так, під час зйомок мюзиклу "Меч єдиності", які відбулися в Одесі, співачці Марині Тимофійчук, відомій під псевдонімом NAVKA, стало погано. Вона втратила свідомість і впала на каміння.

Відповідними світлинами зірка поділилася у своєму блозі.

Співачка NAVKA травмувалася на зйомках (фото: instagram.com/navka.ua)

"Порвана губа і вибиті три передніх зуби. Така ціна знімань мюзиклу "Меч єдиності". На такий поворот я не розраховувала… Втратила після знімань свідомість і впала на камінь… зубами… Через годину ридань, повних долонь крові, і повного рота зубів, які плавали серед крові, - ніхто так і не виконав мого прохання і не розбудив мене, а я ж так сподівалась, що це лише сон. Але цей жах виявився реальністю…" - поділилася знаменитість.

Співачка NAVKA травмувалася на зйомках (фото: instagram.com/navka.ua)

До слова, історія, закладена в сюжеті "Меча єдності", являє собою епічну драму нашої нації, що простягається крізь багато століть, починаючи від давніх епох і досягаючи сучасної боротьби за незалежність України.

Цей проєкт втілюється в життя силами волонтерів.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Таїсія Повалій пожалілася росіянам на хірурга, який понівечив їй обличчя.

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