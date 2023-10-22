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Выбитые зубы и порванная губа: известная украинская певица потеряла сознание во время съемок мюзикла

NAVKA (фото: instagram.com/navka.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская певица потеряла сознание во время съемок мюзикла. Как следствие - выбитые зубы и порванная губа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы NAVKA.

Что произошло с певицей NAVKA

Так, во время съемок мюзикла "Меч единства", состоявшихся в Одессе, певице Марине Тимофейчук, известной под псевдонимом NAVKA, стало плохо. Она упала в обморок и упала на камни.

Соответствующими фотографиями звезда поделилась в своем блоге.

Певица NAVKA травмировалась на съемках (фото: instagram.com/navka.ua)

"Порвана губа и выбиты три передних зуба. Такая цена съемок мюзикла "Меч единства". На такой поворот я не рассчитывала… Потеряла после съемок сознание и упала на камень… зубами… Через час рыданий, полных ладоней крови, и полного рта зубов, которые плавали среди крови, - никто так и не выполнил моей просьбы и не разбудил меня, а я так надеялась, что это только сон. Но этот ужас оказался реальностью…" - поделилась знаменитость.

Певица NAVKA травмировалась на съемках (фото: instagram.com/navka.ua)

К слову, история, заложенная в сюжете "Меча единства", представляет собой эпическую драму нашей нации, простирающуюся сквозь многие века, начиная с древних эпох и достигая современной борьбы за независимость Украины.

Этот проект воплощается в жизнь силами волонтеров.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Таисия Повалий пожаловалась россиянам на хирурга, изуродовавшего ей лицо.

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