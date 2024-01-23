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Вибирався з-під обстрілу наосліп: історія захисника, який втратив зір в бою

Вівторок 23 січня 2024 20:28
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Вибирався з-під обстрілу наосліп: історія захисника, який втратив зір в бою Військовий наосліп вибирався з поля бою (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Військовий Олександр Юрченко втрати зір під час бою і наосліп йшов через лісопосадку, щоб відшукати побратимів. А в лікарні йому поставили невтішний діагноз - він ніколи не буде бачити. Але цю новину Олександр прийняв мужньо.

Історію цього бійця розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис реабілітаційного центру "Незламні" у Facebook.

Олександр Юрченко - 36-річний доброволець з міста Прилуки, що на Чернігівщині. Важкого поранення воїн зазнав наприкінці листопада 2023 року - на Куп’янському напрямку. Це був мінометний обстріл. Олександр пам’ятає як відчув, що йому посікло руки та обличчя, а в очах почорніло. Аби вижити, йому довелося навмання вибиратися з-під обстрілу.

Олександр наосліп йшов по лісопосадці й дивом натрапив на бліндаж “своїх”. З передової пораненого захисника евакуювали до однієї з харківських лікарень. Каже, що навіть не запитував чи знову буде бачити. Бо, мовляв, одразу ж зрозумів, що назавжди втратив зір.

"Я не з таких, що здаються. Життя продовжується", - говорить він під час реабілітації. Зараз він адаптується до життя в нових обставинах, з ним працює ерготерапевт, який складає індивідуальну програму занять для пацієнта.

Разом зі спеціалістом захисник вчиться орієнтуватися в просторі, впізнавати побутові предмети та навіть користуватися комп’ютером.

Вибирався з-під обстрілу наосліп: історія захисника, який втратив зір в боюВибирався з-під обстрілу наосліп: історія захисника, який втратив зір в боюВибирався з-під обстрілу наосліп: історія захисника, який втратив зір в бою

Олександр втратив зір під час бою (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Як зазначили у центрі "Незламні", реабілітація незрячих – дуже затребуваний напрямок. За даними Національної служби здоров’я України, лише з лютого 2022 року по липень 2023-го вперше поставили діагноз, пов'язаний зі сліпотою та зниженням зору, майже 39 тисячам людей.

Раніше ми писали про те, що у Львові врятували 5-річного сина військового.

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