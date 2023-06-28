Вибирала сама. Стало відомо, на кого навчається дочка Зеленського

На кого навчається студентка Олександра Зеленська

Як зазначила дружина президента України, їхня донька обрала юридичну сферу.

"Вона обрала юридичну спеціальність. Скажу чесно, ми вели розмови про вибір майбутньої спеціальності вже, можливо, протягом п'яти років, постійно повертаючись до цієї теми. Були різні варіанти від неї, якісь пропозиції, від нас, ми все це обговорювали, і такі довгі в нас були дискусії", - розповіла Олена.

За словами першої леді, дівчинка подавала документи на різні спеціальності, але зупинилася на юриспруденції.

"Насправді, коли настав час вибирати, звичайно, ми щось їй пропонували, вона щось відкидала. Це був один із наших варіантів, які ми пропонували їй. Але вона подавала документи на кілька спеціальностей, мала потім вибрати одну з них і обрала юридичну", - зізналася дружина Зеленського.

Олена та Володимир Зеленські дали Олександрі право вибору.

"Мені здається, що обрала вдало, тому що дивлюся на неї - їй подобається, і це їй "заходить", як то кажуть. Це йде м'яко, без напруги, в неї виходить. Тому сподіваюся, що вона продовжить цю свою дорогу. Але ми не тиснули на неї", - сказала перша леді.

"Тому що я пам'ятаю, як у мене майже не було вибору під час вступу до вишу. І нам хотілося, щоби вона мала все ж таки можливість розправити крила і обрати самостійно", - додала вона.

Зауважимо, що перша леді свого часу здобула архітектурний фах, закінчивши будівельний факультет Криворізького національного університету.

А президент отримав юридичну освіту на факультеті правознавства Криворізького економічного інституту Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Таким чином, Олександра, вступивши на юридичний, судячи з усього, вирішила піти слідами свого батька.