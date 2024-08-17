Як підібрати ідеальні шпалери різних кімнат: практичні поради

Призначення приміщення

Для спалень та віталень підходять майже всі типи шпалер. Але якщо ви хочете поєднати естетику та практичність, зверніть увагу на флізелінові та текстильні шпалери.

У дитячу кімнату найкраще вибрати паперові шпалери: вони екологічні та недорогі. Якщо малюк вирішить прикрасити стіни власними малюнками, переклеїти такі шпалери буде не шкода.

На кухні або в квартирі-студії добре прослужать вінілові шпалери та флізелінові з вологостійким покриттям.

У приміщеннях з великою прохідністю або перепадами температур (коридори, прихожі, балкони) варто обрати вінілові шпалери, шпалери під фарбування або рідкі шпалери.

Натуральні шпалери чи фотошпалери краще використовувати для зонування простору.

Шпалери з крупним візерунком допоможуть сховати нерівні стіни (фото: Freepik.com)

Нерівні стіни, світло та вологість

Якщо стіни мають нерівності, найкраще їх приховають флізелінові, вінілові та текстильні шпалери. Паперові шпалери, навпаки, лише підкреслять недоліки.

Чим темніше приміщення, тим світлішими мають бути шпалери. У кімнатах на сонячному боці можна обирати темні шпалери, але з високою світлостійкістю.

У приміщеннях, де є доступ до води, але працює вентиляція, можна клеїти будь-які шпалери. Головне, щоб вони були вологостійкими.

У кімнатах з поганою вентиляцією краще використовувати "дихаючі" шпалери: паперові або флізелінові на паперовій основі. Від вінілових та текстильних краще відмовитися, оскільки в умовах підвищеної вологості під ними може з'явитися пліснява.

Чи будуть у приміщенні діти або домашні тварини - якщо так, обирайте шпалери, які можна мити та які стійкі до механічних пошкоджень. За рівнем стійкості до вологи шпалери поділяються на водостійкі, ті, які миються.

Шпалери повинні гармоніювати з меблями (фото: Freepik.com)

Які існують різновиди шпалер

Паперові шпалери

Доступні та екологічні.

Легко пошкоджуються, не стійкі до вологи, втрачають колір з часом.

Флізелінові шпалери

Міцні, легко клеяться, екологічні.

Стійкі до механічних пошкоджень, добре приховують нерівності стін.

Вінілові шпалери

Стійкі до зносу, вологи, добре маскують дефекти стін.

Не пропускають повітря, важкі, дорогі, виділяють токсичні речовини при горінні.

Текстильні шпалери

Розкішні, з хорошою тепло- та звукоізоляцією.

Дорогі, накопичують пил, складні в догляді та наклеюванні.

Фотошпалери

Використовуються для акценту, можуть візуально розширити простір.

Екологічні та доступні за ціною.

Шпалери під фарбування

Можуть багаторазово перефарбовуватися, довговічні.

Використовуються для створення однотонних стін з фактурою.

Акрилові шпалери

Легкі та доступніші, ніж вінілові.

Менш зносостійкі, не можна мити.

Натуральні шпалери

Екологічні, стійкі, довговічні.

Вимагають спеціального догляду, не підходять для вологих приміщень.

Рідкі шпалери

Без швів, еластичні, довговічні.

Потребують лакового покриття, якщо є натуральні компоненти.

Кварцові шпалери

Довговічні, екологічні, стійкі до вологи.

Вимагають обережного поводження через обсипання піщинок.

Коркові шпалери

Вологостійкі, зносостійкі, добре ізолюють шум.

Обмежений вибір кольорів та фактур, використовуються для зонування.

Завжди беріть хоча б на один рулон більше (фото: Freepik.com)

Корисні поради

Пам'ятайте про стиковку. Однотонні шпалери з абстрактним малюнком не вимагають підгонки, а шпалери з великим яскравим принтом, малюнком, що повторюється, і зображенням вимагають її. Це означає, що для кожного полотна потрібен запас на підгонку.

Ретельно перевіряйте всі піктограми на рулоні. Вони говорять про те, наскільки шпалери стійкі до сонячного світла, як їх можна мити і наскільки складний догляд за ними.

Купуйте шпалери однієї партії. Навіть якщо рулони відрізняються лише однією цифрою, їх краще не брати. Колір може бути ідентичним, а от фактура може відрізнятися, і після поклейки стіна не буде виглядати однорідно.

Беріть шпалери з запасом. При нестачі шпалер ви не тільки ризикуєте не знайти такий же артикул і партію, але й залишитеся з підрізками, що залишилися після підгонки малюнка.