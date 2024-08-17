Як підібрати ідеальні шпалери різних кімнат: практичні поради

Шпалери - це головне, від чого залежить вигляд кімнати. Тому дуже важливо ретельно вибрати правильні шпалери у кожне приміщення, враховуючи ві нюанси. Які існують види шпалер та до яких кімнат кожний пасує?
РБК-Україна (проект Styler) зробило інструкцію, як розібратися у видах шпалер та зробити з їх допомогою красивий інтер'єр в оселі.
Для спалень та віталень підходять майже всі типи шпалер. Але якщо ви хочете поєднати естетику та практичність, зверніть увагу на флізелінові та текстильні шпалери.
У дитячу кімнату найкраще вибрати паперові шпалери: вони екологічні та недорогі. Якщо малюк вирішить прикрасити стіни власними малюнками, переклеїти такі шпалери буде не шкода.
На кухні або в квартирі-студії добре прослужать вінілові шпалери та флізелінові з вологостійким покриттям.
У приміщеннях з великою прохідністю або перепадами температур (коридори, прихожі, балкони) варто обрати вінілові шпалери, шпалери під фарбування або рідкі шпалери.
Натуральні шпалери чи фотошпалери краще використовувати для зонування простору.
Якщо стіни мають нерівності, найкраще їх приховають флізелінові, вінілові та текстильні шпалери. Паперові шпалери, навпаки, лише підкреслять недоліки.
Чим темніше приміщення, тим світлішими мають бути шпалери. У кімнатах на сонячному боці можна обирати темні шпалери, але з високою світлостійкістю.
У приміщеннях, де є доступ до води, але працює вентиляція, можна клеїти будь-які шпалери. Головне, щоб вони були вологостійкими.
У кімнатах з поганою вентиляцією краще використовувати "дихаючі" шпалери: паперові або флізелінові на паперовій основі. Від вінілових та текстильних краще відмовитися, оскільки в умовах підвищеної вологості під ними може з'явитися пліснява.
Чи будуть у приміщенні діти або домашні тварини - якщо так, обирайте шпалери, які можна мити та які стійкі до механічних пошкоджень. За рівнем стійкості до вологи шпалери поділяються на водостійкі, ті, які миються.
Паперові шпалери
Флізелінові шпалери
Вінілові шпалери
Текстильні шпалери
Фотошпалери
Шпалери під фарбування
Акрилові шпалери
Натуральні шпалери
Рідкі шпалери
Кварцові шпалери
Коркові шпалери
Пам'ятайте про стиковку. Однотонні шпалери з абстрактним малюнком не вимагають підгонки, а шпалери з великим яскравим принтом, малюнком, що повторюється, і зображенням вимагають її. Це означає, що для кожного полотна потрібен запас на підгонку.
Ретельно перевіряйте всі піктограми на рулоні. Вони говорять про те, наскільки шпалери стійкі до сонячного світла, як їх можна мити і наскільки складний догляд за ними.
Купуйте шпалери однієї партії. Навіть якщо рулони відрізняються лише однією цифрою, їх краще не брати. Колір може бути ідентичним, а от фактура може відрізнятися, і після поклейки стіна не буде виглядати однорідно.
Беріть шпалери з запасом. При нестачі шпалер ви не тільки ризикуєте не знайти такий же артикул і партію, але й залишитеся з підрізками, що залишилися після підгонки малюнка.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Architectural Digest of India, Better Homes and Gardens, Spruce.