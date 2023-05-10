Не вибачайтесь: за які речі мамам не повинно бути соромно
Материнство - це важка праця не лише в безсонних ночах та істериках дитини. А ще в осудах, тиску та порадах громадськості, через які молоді мами відчувають постійне почуття провини. Однак, це неправильно.
Про це повідомила психолог Юлія Коляда в Instagram.
Ідеальна мама
Експерт каже, що суспільство нав'язує мамам надто багато обов'язків. Усі думають, що хороша мама завжди ідеально виглядає:
- водить дітей на багато занять;
- готує по 3 страви за раз;
- займається спортом і сидить на дієтах.
"Всі ці "ідеальні" картинки, подекуди викликають відчуття відчаю, провини, сорому. Так от не ведіться на те, що вам намагаються нав'язати, якщо це не збігається з вашою особистою думкою", - йдеться у повідомленні.
Не соромтесь цього
За бажання втекти та побути однією
За словами психолога, іноді це просто необхідно. Однак, якщо жінка постійно це відчуває - це ознака вигоряння, тоді їй необхідна допомога.
Дитячі істерики у громадському місці
Пам'ятайте - діти не завжди можуть висловити свої потреби і часом істерика - єдиний доступний їм спосіб.
Злість на дитину
Важливо пам'ятати, що злитися - це нормально, навіть на дитину. Головне екологічно зливати ці емоції та не намагатися придушити.
Небажання грати
Не варто соромитись, якщо у вас немає бажання грати в одні і ті ж ігри та читати одні і ті ж книги.
Сон замість прибирання
Часто жінки можуть вибрати сон замість миття посуду або підлоги. І це абсолютно нормально.
Дитина захворіла
Не варто слухати тих, які говорять, що не додивилась. Ви мама і краще знаєте, як виховувати дитину.
Заснули не вмившись
Не варто соромитись, якщо ви заснули і забули зробити процедуру по догляду.
Дитина не хоче ділитись іграшками
Часто діти не хочуть ділитись іграшками і це нормально. Цього не потрібно соромитись.
Помилки
Робити помилки - це досвід. Необхідно робити правильні висновки і рухатись далі.
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