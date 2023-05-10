Не вибачайтесь: за які речі мамам не повинно бути соромно

Материнство - це важка праця не лише в безсонних ночах та істериках дитини. А ще в осудах, тиску та порадах громадськості, через які молоді мами відчувають постійне почуття провини. Однак, це неправильно.

Про це повідомила психолог Юлія Коляда в Instagram .

Ідеальна мама

Експерт каже, що суспільство нав'язує мамам надто багато обов'язків. Усі думають, що хороша мама завжди ідеально виглядає:

водить дітей на багато занять;

готує по 3 страви за раз;

займається спортом і сидить на дієтах.

"Всі ці "ідеальні" картинки, подекуди викликають відчуття відчаю, провини, сорому. Так от не ведіться на те, що вам намагаються нав'язати, якщо це не збігається з вашою особистою думкою", - йдеться у повідомленні.

Не соромтесь цього

За бажання втекти та побути однією

За словами психолога, іноді це просто необхідно. Однак, якщо жінка постійно це відчуває - це ознака вигоряння, тоді їй необхідна допомога.

Дитячі істерики у громадському місці

Пам'ятайте - діти не завжди можуть висловити свої потреби і часом істерика - єдиний доступний їм спосіб.

Злість на дитину

Важливо пам'ятати, що злитися - це нормально, навіть на дитину. Головне екологічно зливати ці емоції та не намагатися придушити.

Небажання грати

Не варто соромитись, якщо у вас немає бажання грати в одні і ті ж ігри та читати одні і ті ж книги.

Сон замість прибирання

Часто жінки можуть вибрати сон замість миття посуду або підлоги. І це абсолютно нормально.

Дитина захворіла

Не варто слухати тих, які говорять, що не додивилась. Ви мама і краще знаєте, як виховувати дитину.

Заснули не вмившись

Не варто соромитись, якщо ви заснули і забули зробити процедуру по догляду.

Дитина не хоче ділитись іграшками

Часто діти не хочуть ділитись іграшками і це нормально. Цього не потрібно соромитись.

Помилки

Робити помилки - це досвід. Необхідно робити правильні висновки і рухатись далі.