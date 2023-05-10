Не извиняйтесь: за какие вещи мамам не должно быть стыдно
Материнство - это тяжелый труд не только в бессонных ночах и истериках ребенка. А еще в осуждениях, давлении и советах общественности, из-за которых молодые мамы испытывают постоянное чувство вины. Однако это неправильно.
Об этом сообщила психолог Юлия Коляда в Instagram.
Идеальная мама
Эксперт говорит, что общество навязывает мамам слишком много обязанностей. Все думают, что хорошая мама всегда идеально выглядит:
- водит детей на много занятий;
- готовит по 3 блюда за раз;
- занимается спортом и сидит на диетах.
"Все эти "идеальные" картинки, иногда вызывают ощущение отчаяния, вины, стыда. Так вот не ведитесь на то, что вам пытаются навязать, если это не совпадает с вашим личным мнением", - говорится в сообщении.
Не стесняйтесь этого
За желание сбежать и побыть одной
По словам психолога, иногда это просто необходимо. Однако если женщина постоянно это чувствует - это признак выгорания, тогда ей необходима помощь.
Детские истерики в общественном месте
Помните - дети не всегда могут выразить свои потребности и порой истерика - единственный доступный им способ.
Злость на ребенка
Важно помнить, что злиться - это нормально, даже на ребенка. Главное экологически сливать эти эмоции и не пытаться подавить.
Нежелание играть
Не стоит стесняться, если у вас нет желания играть в одни и те же игры и читать одни и те же книги.
Сон вместо уборки
Часто женщины могут выбрать сон вместо мытья посуды или пола. И это совсем нормально.
Ребенок заболел
Не стоит слушать тех, кто говорит, что не досмотрел. Вы мама и лучше знаете, как воспитывать ребенка.
Уснули не умывшись
Не стоит стесняться, если вы заснули и забыли сделать процедуру по уходу.
Ребенок не хочет делиться игрушками
Часто дети не хотят делиться игрушками, и это нормально. Этого не нужно стыдиться.
Ошибки
Совершать ошибки - это опыт. Необходимо делать правильные выводы и двигаться дальше.
Ранее мы сообщали, что терапевт развеяла 10 мифов о грудном вскармливании.
Также мы писали, как подать заявку на помощь при рождении ребенка.