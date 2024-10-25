"Вибач": Андрій Бєдняков розлучається з дружиною після 16 років шлюбу

Бєдняков та Коротка на весіллі (фото: instagram.com/biedniakov)

"Це була неймовірна подорож. Подорож в 16 років. Але, рано чи пізно, будь-яка подорож закінчується. Ми намагались. Чесно. Я буду завжди тобі вдячний! І це щира правда", - написав ведучий.

"Вдячний за той перший поцілунок на ескалаторі станції метро "Майдан Незалежності". За тримання за руку та прослуховування пісні (сама знаєш якої, не став під неї виставляти цей пост. Бо було б взагалі "плаксиво") по дорозі з Києва до Маріуполя", - додав він.

Бєдняков розлучається з дружиною (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Бєдняков подякував матері своїх дітей за щемливі спогади, віру в нього, любов до його родини. І артист зазначив, що разом вони всього добились самі.

"Ні в кого не вкрали. Ні в кого не просили. Ми зробили це разом! І за це я вдячний тобі. Але найголовніше: я тобі вдячний за двох фантастичних дітей. Найкращих дітей в світі! За це я буду тобі вдячний до кінця своїх днів. У нас "вийшли" класні малі, погодься?" - написав Андрій.

"Я вдячний тобі за ці роки. Я не хочу тобі дякувати за "досвід"... Ідіотська фраза. Я хочу дякувати тобі за ах*єнні 16 років. Ох, скільки всього було. Нам є що згадати. Коротка, ми дуже класно провели час. Але, більше цю "кімнату" ми "продовжувати" не будемо", - також зазначив ведучий.

Андрій Бєдняков і Настя Коротка (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Бєдняков зізнався, що вперше за 16 років він перейменував контакт Короткої. І якщо всі ці роки вона була підписана як "Сокровіще моє", то зараз - просто "Настя". Але це, пояснив ведучий, ніяк не вплине на його почуттях.

"Я сильно тебе поважаю і ціную. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Ти це знаєш. То ж Будь нею! Знай: я завжди поруч Хоча. Ти хр*н забудеш. Аліменти... Завжди твій: електрослюсар комбінату Ілліча, пародист, хлопець з каре і дивною борідкою - Андрій Бєдняков. Пробач за все погане. Вибач, що не змогли", - додав він.

Відомий телеведучий розлучається з дружиною (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Також Бєдняков зазначив, що він не хоче давати інтерв'ю та коментувати тему розлучення. Тому він порадив звертатися до його ексобраниці. За словами ведучого, він та Коротка ніколи не піарилися і зараз не хочуть цього робити.

"Величезне прохання не турбувати і не додумувати. Це все одно будуть лише припущення. З величезною повагою до вас і до всього, що ви робите, Бєдняков. Любі наші друзі, куми. Для вас це шок. Розуміємо... Поки буду без зв’язку, все добре", - резюмував Бєдняков.

Що відомо про стосунки Бєднякова і Короткої

Ведучий та його обраниця були разом багато років. За цей час вони двічі стали батьками. Коротка народила від Бєднякова доньку Ксенію та сина Остапа.

Бєдняков та Коротка (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

На тлі повномасштабної війни РФ проти України дружина ведучого перебуває за кордоном. Саме там вона вдруге стала мамою. У січні цього року Бєдняков зізнався, чому його дружина не повертається з дітьми в Україну. За словами ведучого, йому "спокійніше", коли його родина не чує вибухів та тривог.